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ESA показало первый снимок северного полюса Солнца

ESA показало первый снимок северного полюса Солнца
20:48 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: ESA

Новости науки: Европейское космическое агентство (ESA) получило первое изображение северного полюса Солнца с помощью аппарата Proba-2.

Европейское космическое агентство (ESA) с помощью снимков, полученных аппаратом Proba-2, получило первое изображение северного полюса Солнца. Для того, чтобы получить это изображение, ученые использовали несколько "научных трюков", поскольку аппарат не может непосредственно наблюдать за полюсами звезды.

Представители агентства взяли снимки, на которых были заметны особенности поведения атмосферы в районе северного полюса Солнца, а затем "вытянули" их, создавая иллюзию взгляда снизу. Подобным образом были обработаны все снимки, сделанные аппаратом по мере вращения звезды, что позволило создать целостное изображение северного полюса Солнца.

Как подчеркивает издание, несмотря на то, что это непрямое изображение северного полюса нашей звезды, оно может пролить свет на некоторые особенности Солнца, например, формирование корональных дыр и выбросов.

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Все по теме:

Космос, Солнце, Ученые, Звезда, ESA, Европейское космическое агентство, Proba-2, северный полюс Солнца.
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