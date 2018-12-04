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Ученые зафиксировали четыре новые гравитационные волны

Ученые зафиксировали четыре новые гравитационные волны
15:00 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости науки: Группа ученых проекта LIGO/Virgo сообщила о еще четырех гравитационных волнах.

Группа ученых проекта LIGO/Virgo обнаружила в данных второго сезона наблюдений еще четыре гравитационные волны, которые стали следствием слияния черных дыр. Общее число зарегистрированных гравитационных волн достигло 11.

События получили названия GW170729, GW170809, GW170818 и GW170823, два из них оказались рекордными. Так, гравитационные волны события GW170729 стали следствием слиянии черных дыр с массами около 51 и 34 масс Солнца (общая масса 85 масс Солнца); в энергию волн при этом перешло около пяти масс Солнца. Волны шли до Земли примерно пять миллиардов лет. Это самое далекая и массивная двойная система, обнаруженная на данный момент.

Другое событие, GW170818, не выделяется массой или расстоянием. Вместе с тем, на момент его регистрации детектор Virgo уже присоединился к LIGO, а потому ученые смогли ограничить область, в которой находится источник, 39 квадратными градусами. Не считая событие GW170817, дополненное данными обычных телескопов (наблюдавших электромагнитную компоненту), на данный момент это измерение самое точное.

Впервые гравитационные волны были обнаружены детекторами LIGO, о чем было объявлено в феврале 2016 года. Они были порождены парой сливающихся черных дыр, чьи массы в 29 и 36 раз превышали солнечную, на расстоянии в 1,3 миллиарда световых лет от Земли. За доли секунды примерно три солнечных массы превратились в гравитационные волны, максимальная мощность излучения которых была примерно в 50 раз больше, чем от всей видимой Вселенной.

Гравитационные волны — прямое следствие уравнений общей теории относительности, предложенных Альбертом Эйнштейном в 1915 году. Они описываются уравнениями волнового типа, их решения соответствуют возмущениям пространства-времени, движущимся со скоростью света. В отличие от электромагнитных волн — света — интенсивность гравитационных волн на много порядков меньше, поэтому обнаружить их удалось лишь спустя 100 лет с момента предсказания.

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Космос, Ученые, Черная дыра, Гравитационные волны, GW170729, GW170809, GW170818, GW170823.
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