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Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты

Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты

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Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты
21:07 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости науки: Монеты датируются ХІ веком.

Археологи из Управления древностей Израиля обнаружили в Кесарии горшок с 24 золотыми монетами, которые датируются ХІ веком. Среди найденных монет были отчеканенные в Византийской империи, которые редко покидали пределы государства.

Во время раскопок в гавани Кесарии ученые обнаружили клад, который представлял собой бронзовый горшок, в котором находились 24 золотых монеты и серьга. Он был спрятан в между двумя камнями в средневековой яме для отвода грунтовых вод глубиной около 1,5 метров.

Исследователи внимательно изучили монеты и обнаружили, что 18 из них были фатимидскими динарами из 24-каратного (чистого) золота, а другие шесть монет из 22-каратного золота были изготовлены в Византийской империи. При этом, пять из этих монет датируются периодом правления императора Михаила VII Дуки (1071-1078) и одна — императора Романа III (1028-1034).

Ученые подчеркивают, что византийские монеты не ходили за пределами государства, поэтому, скорее всего, человек, который спрятал клад имел отношение к торговле с Константинополем. Подобные монеты были очень ценны в свое время, одна или две таких монеты равнялись годовому доходу фермера.

Основываясь на времени чеканки монет, исследователи предположили, что житель Кесарии спрятал клад незадолго до завоевания города крестоносцами. В 1100 году Балдуин I стал Иерусалимским королем и, чтобы расширить территорию королевства, начал завоевывать окрестные прибрежные города. Во время штурма Кесарии 17 мая 1101 года, когда многие ее жители были убиты или взяты в плен, клад потерялся.

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Исследования, Монеты, Наука, Находка, Раскопки, Древние монеты.
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