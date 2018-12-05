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SpaceX сегодня отправит грузовой корабль к МКС

SpaceX сегодня отправит грузовой корабль к МКС
05:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости науки: К МКС в среду должен стартовать американский грузовой космический корабль.

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX в среду после суточной отсрочки старта должна будет отправить грузовой космический корабль "Дрэгон" (Dragon) с 2,5 тоннами груза на Международную космическую станцию (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным НАСА, причиной отсрочки старта стала плесень, обнаруженная на пищевых батончиках, предназначенных для проведения опытов с грызунами на орбите.

Запуск запланирован на 13:16 в среду по североамериканскому восточному времени (20:16 по Киеву).

При этом сообщается, что на фоне погодных условий в районе космодрома шанс на успешный запуск составляет 90 процентов.

Старт планируется провести с 40-го пускового комплекса на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это будет уже 16-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по снабжению станции.

18 ноября с МКС состыковался российский транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-10", а днем позже - американский "грузовик" "Сигнус" (Cygnus) компании "Нортроп Грумман". При этом запуск "Сигнуса", который должен был первым пристыковаться к МКС в ноябре, дважды откладывался из-за непогоды в районе космодрома Уоллопс в штате Вирджиния.

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НАСА, МКС, Falcon 9, SpaceX.
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