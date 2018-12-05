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Письмо Альберта Эйнштейна продали на аукционе за огромную сумму

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Письмо Альберта Эйнштейна продали на аукционе за огромную сумму
22:32 Сегодня Телеграф Фото: xochu-vse-znat.ru

Новости науки: Письмо Альберта Эйнштейна философу Эриху Гуткинду, в котором он размышляет о Боге и Библии, продали 4 декабря на аукционе Christie's почти за $2,9 млн.

Письмо написано 3 января 1954 года на немецком языке и состоит из двух страниц. Письмо Эйнштейна представляет собой ответ на книгу Гуткинда "Выбор жизни: библейский призыв к восстанию" (Choose Life: The Biblical Call to Revolt), которую он прочитал по просьбе философа и математика Лейтзена Эгберта Яна Брауэра.

"Слово "Бог" для меня – просто выражение и продукт человеческой слабости, Библия – собрание почитаемых, но все же примитивных легенд", – говорится в письме.

Отметив многообразие толкований Священного Письма, Эйнштейн заверил, что никакое из них не имеет ничего с первоначальным смыслом и не может повлиять на его точку зрения.

Однако "прошелся" он не только по христианству.

"Иудаизм для меня, как и все прочие религии, является воплощением самых детских суеверий. И еврейский народ, к которому я, к собственной радости, отношусь и с чьим менталитетом у меня есть глубокое родство, не является для меня лучше всех остальных. Насколько мне известно, они ничем не лучше других групп людей, разве что они защищены от худших раковых заболеваний. В противном случае я не вижу в них ничего избранного", – также писал физик.

В конце письма указана дата, когда оно было написано: 3 января 1954 года. Первоначально лот, в который также входит конверт, оценивался в $1–1,5 млн.  Информацию о покупателе журналисты информацию не приводят.

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Аукцион, Продажа, Письмо, Альберт Эйнштейн, Физик.
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