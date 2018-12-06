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Украинские археологи нашли два килограмма серебряных монет в Киеве

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Украинские археологи нашли два килограмма серебряных монет в Киеве
10:43 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Facebook

Новости науки: Ученые предполагают, что клад закопал местный банкир в годы Украинской революции.

В Киеве на территории заповедника "Древний Киев" археологи нашли два килограмма серебряных монет. Об этом сообщил директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк на своей странице в Facebook.

"Около 2 кг серебряных монет номиналом 1 рубль, 50/20/10 копеек, в подвале снесенного в 70-е годы ХХ века здания на территории заповедника "Древний Киев""- написал он.

Монеты, которые датируются временем от 1817 до 1912 гг нашла архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАНУ во главе со Всеволодом Ивакиным во время проведения охранных археологических исследований. Археологи пока не знают, почему клад был закопан.

"Однако, имеем городскую легенду, ведь в соседнем здании был расположен банк и можно предположить, что здесь жил его работник. Археологи предполагают, что "В бурные годы Украинской революции, когда жизнь, к сожалению, перестала быть чем-то достойным, а банковским работникам уделяли особо пристальное внимание, хозяин спрятал свое сокровище в подвале, для того, чтобы уже никогда к нему не вернуться» - рассказал Никоряк.

Ученые планируют реставрировать монеты и передать в экспозицию музея археологии Института археологии НАНУ.

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Киев, Украина, Монеты, Ученые, Заповедник, Археологи, Древний Киев, Украинские ученые, Александр Никоряк, 2 кг монет.
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