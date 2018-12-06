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В NASA предполагают, что пришельцы уже были на Земле

В NASA предполагают, что пришельцы уже были на Земле
21:06 Сегодня Телеграф unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки: Внеземные разумные виды могли быть совсем не похожими на людей или вообще крошечными роботами.

Ученый NASA допустил, что инопланетяне уже побывали на Земле. Но их никто не обнаружил, потому что их внешний вид мог быть слишком странным и неожиданным для людей.

В своей исследовательской работе Силвано Коломбано из Исследовательского центра Эймса в Калифорнии утверждает, что человечеству стоит расширить свое понимание внеземной жизни. В частности, он допускает, что оно не обязательно должно быть углеродным организмом, как, собственно, люди.

"Я просто хочу указать на факт, что разум, который мы, возможно, найдем и который, вероятно, может найти нас, если этого еще не произошло, может оказаться совсем не углеродным организмом, как мы", - отметил ученый.

"Думаю, нам нужно пересмотреть наши самые заветные предположение ради гибкости", - добавил Коломбано.

По его мнению, если пришельцы действительно совсем не похожи на людей по своему химическому составу, тогда придется сильно изменить взгляды и на саму суть жизни.

"Наша средняя продолжительность жизни больше не будет считаться ограничением. Возможно придется иметь дело с миссиями, которые предусматривают смену поколений или анабиоз. А по размерам внеземной "исследователь" может оказаться чрезвычайно крошечной суперразумной сущностью", - предположил ученый.

В своей работе Коломбано допускает вероятность того, что пришельцы уже могли развить такие передовые технологии, которые человечество не может себе даже представить.

"Учитывая то, что технологическое развитие нашей цивилизации началось лишь около 10 тысяч лет назад, а научные методы появились лишь в течение последних 500 лет, мы можем прийти к выводу, что имеем дело с реальной проблемой в предвидении технологической эволюции даже на следующие тысячу лет", - пояснил он.

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