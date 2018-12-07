Новолуние 7 декабря: что нельзя делать в это время

В пятницу, 7 декабря, произойдет последнее в 2018 году новолуние, оно будет в знаке Стрельца. Считается, что этот день весьма благоприятный для планирования важных дел и целей. Стрелец усиливает интуицию, к которой желательно прислушаться. 7 декабря - отличный день для работы над ошибками и поиска причин своих побед и поражений.
Именно в день новолуния, 7 декабря, можно привлечь удачу и богатство. Но при этом следует избегать некоторых вещей. Отметим, что Луна войдет в фазу новолуния 7 декабря в 09:22 по Киеву.
Новолуние 7 декабря 2018: влияние на знаки Зодиака
"7 декабря будет новолуние. И одновременно с этим будет соединение Марса и Нептуна, тогда как Марс – это планета энергии, а Нептун – мифологии. Это время эмоциональных порывов, внезапных побуждений, просто бури эмоций. Это будут дни сильнейшей чувствительности, эмпатии. У многих будет необыкновенно сильное желание претворить в жизнь свои мечты. Людьми будут целиком овладевать чувства", – рассказал астролог Влад Росс. Он предупредил, что в этот период велика опасность изнасилований в темное время суток, потому что одержимые люди будут просто воскресать.
Астрологи утверждают, что период с 7 по 10 декабря дарит шанс на кардинальные изменения в жизни каждому из знаков Зодиака:
Что нельзя делать в новолуние:
Что нужно делать в новолуние 7 декабря:
Новолуние в декабре 2018: что делать для привлечения денег
Новолуние также хорошо для привлечения денег, так как считается, что с растущей Луной будут расти и доходы. В этот день стоит подумать о своем успехе, представить себя на руководящей должности. Если Вы не довольны своей работой, загадайте, кем бы вы хотели быть. Для пущего эффекта можно записать свои размышления в блокнот. Это поможет привлечь денежную энергию.
Обряды для привлечения денег на новолуние Для привлечения финансов в день новолуния советуют купить новый кошелек или копилку, либо посадить денежное дерево.
Еще один ритуал: начиная с новолуния, положите в комнате, где вы спите, на правую сторону подоконника ваш кошелек перед сном, на ночь. Утром забирайте и пользуйтесь как обычно. Вечером снова проделайте этот ритуал, и так до самого полнолуния. Кошелек не должен быть пустым.