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Ученые превратили клетки кожи человека в иммунные клетки

Ученые превратили клетки кожи человека в иммунные клетки
13:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: likar.info

Новости науки: Эксперименты in vitro показали, что выращенные дендритные клетки ведут себя как естественные.

Авторы предполагают использовать изобретенный механизм для борьбы с раком. Исследовательская группа из Лундского университета (Швеция) впервые успешно перепрограммировала клетки кожи человека в клетки иммунитета, называемые дендритными. Работа опубликована в журнале Science Immunology. 

Дендритные клетки — гетерогенные клетки костно-мозгового происхождения, участвующие в работе иммунитета. Их функция — "сканировать" ткани организма для обнаружения вирусов, бактерий и раковых клеток. Они отмечают эти вещества как антигены (враждебные к иммунитету), после чего T-лимфоциты распознают врага и атакуют. 

На основе поведения дендритных клеток ученые пытались создать способ борьбы с раком, однако опухоль атаковала клетки таким образом, что те теряли свою функцию. Поэтому авторы искали искусственные пути получения дендритных клеток. Анализируя их факторы транскрипции, они определили три белка (PU.1, IRF8, BATF3), которые необходимы для превращения фибробластов (клеток соединительной ткани) мышей и человека в дендритные клетки. 

Они отметили, что этот процесс может быть индивидуальным для каждого человека, а на перепрограммирование уходит всего девять дней. 

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Первый автор статьи Карлос Филипе Перейра (Carlos Filipe Pereira) разъяснил, какое применение может найти технология: 

"Опухоли часто проходят ряд мутаций, превращаясь в гетерогенную единицу, что затрудняет ответ иммунной системы. В более далекой перспективе мы планируем исследовать процесс перепрограммирования дендритных клеток для разработки генной терапии против рака. Мы собираемся вводить три ключевых белка прямо в опухоль, чтобы та сама представляла специфические для этого рака антигены. Это позволит натравить атакующие клетки иммунитета на раковые клетки и уничтожить их. Мы назвали эту концепцию TrojanDC".

Напомним, Нобелевская премия по медицине 2018 года присуждена за открытие в лечении рака. Иммунологов Джеймса Эллисона из США и Тасуку Хондзё из Японии наградили за метод лечения рака путем подавления отрицательной иммунной регуляции. Благодаря их вкладу стала возможной терапия рака ингибиторами контрольных точек иммунного ответа.

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Все по теме:

Рак, Борьба с раком, Заболевание раком, Иммунные клетки, Кожа человека, Дендритные клетки, Клетки кожи человека.
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