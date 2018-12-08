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Зонд InSight впервые записал шум ветра на Марсе (Видео)

Зонд InSight впервые записал шум ветра на Марсе (Видео)
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки: Специалисты NASA опубликовали аудиозапись марсианских ветров, которые зарегистрировал посадочный модуль InSight.

Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) впервые опубликовали запись шума марсианского ветра. 1 декабря сейсмограф автоматической межпланетной станции NASA InSight зафиксировал колебания, причиной которых был марсианский ветер. Его скорость составляла от 16 до 24 километров в час. 

Звук напоминает аналогичный процесс на Земле. Ученым пришлось обработать запись, чтобы он был доступен для проигрывания на обычных устройствах, ведь звук, полученный с космического аппарата, был низкочастотным. В NASA его частоту увеличили на две октавы.

Американский зонд InSight 26 ноября совершил посадку на Марс. Запущенный в мае зонд предназначен для изучения глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе. Миссия Mars InSight будет изучать внутренние объекты планеты через проведение сейсмических исследований, использование геодезических методов и теплопередачи, сообщало NASA. Рабочий ресурс аппарата рассчитан минимум на два года. Стоимость миссии – миллиард долларов.

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НАСА, Космос, Марс, Зонд, InSight, Альманах 2018, зонд InSight, Ветер на Марсе, марсианский ветер.
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