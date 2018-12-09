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Ученые: Содом и Гоморра могли быть уничтожены взрывом метеорита
Ученые: Содом и Гоморра могли быть уничтожены взрывом метеорита

Ученые: Содом и Гоморра могли быть уничтожены взрывом метеорита

Ученые: Содом и Гоморра могли быть уничтожены взрывом метеорита
09:44 Сегодня Телеграф unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки: Сразу несколько факторов указывают на то, что около 3700 лет назад город был почти мгновенно уничтожен мощной взрывной волной раскаленного воздуха.

Библейская история о Содоме и Гоморре - городах, якобы стертых Богом с лица Земли за грехи их жителей, - могла быть основана на реальном историческом событии.

Судя по всему, почти четыре тысячелетия назад неподалеку от Мертвого моря произошел мощный взрыв метеорита, который мог уничтожить целые поселения и унести десятки тысяч жизней.

Взрыв произошел над территорией современной Иордании - сейчас там огромная круглая равнина диаметром около 25 км. К такому выводу пришли археологи, уже 13 лет ведущие раскопки в древнем городе Талль-эль-Хаммам, который некоторые ученые считают прообразом библейского Содома.

В Бронзовом веке Талль-эль-Хаммам был огромным процветающим городом и крупным административным центром. Его окружала 2,5-километровая защитная стена высотой до 15 м и толщиной до 30 м - с несколькими воротами и дозорными башнями. К моменту катастрофы эта территория была заселена уже более 2500 лет.

Однако сразу несколько факторов указывают на то, что около 3700 лет назад город был почти мгновенно уничтожен мощной взрывной волной раскаленного воздуха. Взрыв принес разрушения на территорию почти в 500 кв км, после чего она оставалась необитаемой на протяжении еще примерно семи веков.

Ранее высказывались предположения, что Талль-эль-Хаммам был уничтожен землетрясением, однако раскопки показали, что разрушительная волна была однонаправленной - а значит, не могла исходить из-под земли.

Кроме того, сохранившиеся черепки глиняной посуды с одной стороны обожжены так сильно, что покрылись слоем стекла. Расчеты показали, что для этого необходима температура от 8 до 12 тыс. градусов Цельсия. Однако толщина стеклянного слоя - не больше 1 мм.

А значит, взрывная волна была раскаленной, но непродолжительной: несколько тысячных долей секунды. И самое логичное научное объяснение этому - взрыв в атмосфере метеорита, мощность которого приблизительно равна взрыву 10-мегатонной ядерной боеголовки на высоте около 1 км.

По мнению ученых, это объясняет и то, что территория процветающего города так долго оставалась незаселенной после катастрофы: покрытая слоем метеоритного пепла почва оказалась непригодной для земледелия.

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Исследование, Взрыв, Ученые, Метеорит, Содом, Гоморра.
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