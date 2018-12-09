Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
МВФ назначил дату совета директоров по вопросу сотрудничества с Украиной
МВФ назначил дату совета директоров по вопросу сотрудничества с Украиной
Президент попросил Онуфрия помочь освободить украинских моряков
Президент попросил Онуфрия помочь освободить украинских моряков
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Новогоднее меню: что должно быть на праздничном столе 31 декабря
Новогоднее меню: что должно быть на праздничном столе 31 декабря

Зонд NASA передал на Землю новые снимки с Марса

Смотрите фото (3)
Зонд NASA передал на Землю новые снимки с Марса
13:45 Сегодня Телеграф ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: На Марсе зонд InSight провел тестовые включения приборов и систем посадочной платформы и приступил к съемке окрестностей.

Также команда начала съемку элементов самой посадочной платформы при помощи роботизированной руки станции, чтобы выбрать места на поверхности Марса, куда в дальнейшем будет установлен сейсмограф и инструмент для бурения 5-метровой скважины.

"Сегодня мы можем увидеть первые проблески нашего рабочего пространства. К началу следующей недели мы представим его в мельчайших деталях и составим полную картину", – заявил главный исследователь миссии в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, Брюс Банердт.

Отмечается, что на установку инструмента команде может понадобиться около двух-трех месяцев.

Напомним: 5 мая 2018 года космическое агентство NАSA успешно запустило миссию InSight на Марс. 26 ноября космический аппарат осуществил посадку на поверхность Марса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

НАСА, Марс, Планета, Зонд, Новый снимки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
03 Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
04 Ломаченко - Педраса: все о бое
05 Ломаченко - Педраса: события боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Главные события 8 декабря: Отказ УПЦ МП от Объединительного собора и протестующая Европа
Главные новости Украины и мира за 8 декабря
Поступления в местные бюджеты установили рекорд
Поступления в местные бюджеты установили рекорд
Прогноз погоды 9 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 9 декабря в Украине
Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь