Зонд NASA передал на Землю новые снимки с Марса

Новости науки: На Марсе зонд InSight провел тестовые включения приборов и систем посадочной платформы и приступил к съемке окрестностей.

Также команда начала съемку элементов самой посадочной платформы при помощи роботизированной руки станции, чтобы выбрать места на поверхности Марса, куда в дальнейшем будет установлен сейсмограф и инструмент для бурения 5-метровой скважины.

"Сегодня мы можем увидеть первые проблески нашего рабочего пространства. К началу следующей недели мы представим его в мельчайших деталях и составим полную картину", – заявил главный исследователь миссии в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, Брюс Банердт.

Отмечается, что на установку инструмента команде может понадобиться около двух-трех месяцев.

Напомним: 5 мая 2018 года космическое агентство NАSA успешно запустило миссию InSight на Марс. 26 ноября космический аппарат осуществил посадку на поверхность Марса.