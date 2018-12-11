Они не только вызывают болезни: Вирусы могут вскоре ускорить работу компьютеров

Новости науки: Ученые повысили скорость компьютера с помощью биологического вируса.

Когда ваш компьютер хранит и обрабатывает данные, процесс занимает некоторое время, пока информация перемещается с одного хранилища в другое. Скорость может разниться в зависимости от мощности комплектующих деталей, но это всегда ощутимо. Однако вскоре это может остаться в прошлом.

Ученые из Массачусетского технологического института и Сингапурского университета под руководством Десмонда Лока (Desmond Loke) разработали новый способ, с помощью которого можно создавать компьютеры без раздражающего торможения. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Nano Materials.

Большинство современных компьютеров работают медленно из-за задержки при перемещении данных из высокоскоростной оперативной памяти в долговременное хранилище на жестком диске.

Ученые разработали метод, чтобы сократить эту паузу — примерно до десяти наносекунд, — объединив два хранилища в одно — память с фазовым переходом. Разрешив одну проблему, они столкнулись с другой: температура таких устройств повышается настолько сильно, что может привести к разрушению антимонида галлия (химическое соединение галлия и сурьмы), который служит одним из главных материалов, необходимых для работы систем с фазовой памятью.

Здесь на помощь и приходит вирус. В ходе своей жизнедеятельности бактериофаг M13 способен не только предотвращать разрушение, но и заново собирать частицы антимонида галлия в пригодные для использования провода, сохраняя низкие температуры. Инновационный подход к созданию компьютерной памяти потенциально может сократить время "торможения" работы устройства с нескольких миллисекунд до 10 наносекунд.

"Наша исследовательская группа нашла способ преодолеть это серьезное препятствие, используя технологию крошечных проводов. Это открытие ведет к устранению миллисекундных задержек при хранении и передаче информации, необходимых для развития современных технологий", — утверждает сотрудник Сингапурского университета и один из авторов работы Десмонд Лок.

Ученые надеются, что эти результаты в будущем найдут свое применение в создании принципиально новых высокоскоростных компьютеров, что позволит людям работать с большим комфортом и экономить время.