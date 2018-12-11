Исследователи рассказали, почему алкоголь вреден для застенчивых людей

Новости науки: Застенчивые люди в большей степени страдают от "похмельного беспокойства".

Новое исследование показало, что застенчивые люди больше страдают от "похмельного беспокойства" — состояния тревожности, связанного с похмельем, чем их приятели-экстраверты.

В ходе исследования, вовлёкшего около ста любителей выпить в компании, отличающихся по степени застенчивости, употребление шести доз алкоголя немного уменьшало чувство беспокойства у очень стеснительных участников. Но на следующий день эта небольшая релаксация сменялась значительным ростом тревожности, называемом состоянием "похмельного беспокойства", у застенчивых выпивох.

Исследователи в Экситерском Университете и Университетском колледже Лондона (УКЛ) также обнаружили сильную взаимосвязь между этим состоянием и более высокими баллами в тесте AUDIT, предназначенном выявить расстройства, связанные с употреблением алкоголя, у чрезмерно робких людей.

"Известно, что люди употребляют алкоголь с целью снизить напряжение, но данная работа показывает, что это только усугубляет последствия — и робкие люди больше других страдают от похмелья, — говорит профессор Силия Морган. — Это исследование также позволяет предположить, что "похмельное беспокойство" связано с вероятным возникновением проблем с алкоголем".

Один из авторов исследования, Бет Марш из УКЛ, отмечает: "В Британии насчитывается 600 тысяч алкозависимых. Статистика говорит, что люди в целом стали меньше пить, однако к выпивке зачастую прибегают люди со слабым здоровьем и низким уровнем жизни, которым более свойственно испытывать беспокойство".

Профессор Морган добавила: "Надо суметь признать свою застенчивость или интроверсивность. Это поможет удержаться от чрезмерного употребления алкоголя. Интроверсивность – положительная черта характера, но уметь оставаться спокойным — тоже очень важно".