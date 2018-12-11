Космический аппарат New Horizons прислал новый снимок астероида Ultima Thule

Новости науки: Космический корабль NASA New Horizons прислал новый снимок самого далекого объекта Солнечной системы - астероида Ultima Thule.

Космический корабль NASA New Horizons отправил на Землю еще один снимок далекого ледяного тела, до которого он долетит уже через три недели.

На новой составной фотографии, которую New Horizons сделал с помощью камеры Long Range Reconnaissance Imager (LORRI), Ultima Thule плывет в океане далеких звезд. Аппарат сделал снимок в районе полуночи 2 декабря, находясь в 38,7 миллиона километров от объекта и в 6,4 миллиарда километров от Земли.

"По мере того как космический корабль New Horizons приближается к своей цели, Ultima Thule становится все ярче на оптических навигационных изображениях LORRI. Сейчас объект сильнее выделяется среди огромного количества звезд", - утверждает руководитель научной программы полета, сотрудник Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде Хэл Уивер (Hal Weaver).

Снимок Ultima Thule, сделанный New Horizons. В правой рамке область внутри желтого поля была расширена, а фоновые звезды удалены

New Horizons сделал свой снимок за 33 часа до того, как были включены бортовые двигатели, скорректировавшие курс на объект. По словам членов команды миссии, работа двигателей, успешно прошедшая на самом дальнем расстоянии за всю историю космических миссий, длилась 105 секунд, что позволило изменить скорость движения New Horizons примерно на 3,5 км/ч.

Ученые предполагают, что 1 января зонд пройдет на расстоянии всего 3500 километров от Ultima Thule, официально известного как 2014 MU69. Это более чем в три раза ближе, чем пролет мимо Плутона 14 июля 2015 года, который находится в 1,6 миллиарда километров от астероида.

Межпланетный космический аппарат New Horizons стартовал с поверхности Земли 19 января 2006 года на ракете-носителе Atlas V с космодрома в штате Флорида. В апреле 2006-го станция пролетела орбиту Марса, в июне 2008 года миновала Сатурн, а в июле 2015-го прошла в 12,5 тысячи километров от Плутона, в течение девяти дней проводя наблюдения за карликовой планетой, в результате чего были впервые получены детальные цветные снимки Плутона и Харона. Облет Ultima Thule станет главной задачей расширенной миссии зонда.