Скачать
Вторник, 11.12.2018
Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019
Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019
Снежный циклон приближается: Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА
Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА
Ролик &quot;Youtube Rewind 2018&quot; стал вторым по количеству дизлайков в истории
Ролик "Youtube Rewind 2018" стал вторым по количеству дизлайков в истории

Космический аппарат New Horizons прислал новый снимок астероида Ultima Thule

Космический аппарат New Horizons прислал новый снимок астероида Ultima Thule
15:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: NASA

Новости науки: Космический корабль NASA New Horizons прислал новый снимок самого далекого объекта Солнечной системы - астероида Ultima Thule.

Космический корабль NASA New Horizons отправил на Землю еще один снимок далекого ледяного тела, до которого он долетит уже через три недели.

 На новой составной фотографии, которую New Horizons сделал с помощью камеры Long Range Reconnaissance Imager (LORRI), Ultima Thule плывет в океане далеких звезд. Аппарат сделал снимок в районе полуночи 2 декабря, находясь в 38,7 миллиона километров от объекта и в 6,4 миллиарда километров от Земли.

"По мере того как космический корабль New Horizons приближается к своей цели, Ultima Thule становится все ярче на оптических навигационных изображениях LORRI. Сейчас объект сильнее выделяется среди огромного количества звезд", - утверждает руководитель научной программы полета, сотрудник Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде Хэл Уивер (Hal Weaver).

Снимок Ultima Thule, сделанный New Horizons. В правой рамке область внутри желтого поля была расширена, а фоновые звезды удалены

New Horizons сделал свой снимок за 33 часа до того, как были включены бортовые двигатели, скорректировавшие курс на объект. По словам членов команды миссии, работа двигателей, успешно прошедшая на самом дальнем расстоянии за всю историю космических миссий, длилась 105 секунд, что позволило изменить скорость движения New Horizons примерно на 3,5 км/ч.

Ученые предполагают, что 1 января зонд пройдет на расстоянии всего 3500 километров от Ultima Thule, официально известного как 2014 MU69. Это более чем в три раза ближе, чем пролет мимо Плутона 14 июля 2015 года, который находится в 1,6 миллиарда километров от астероида.

Межпланетный космический аппарат New Horizons стартовал с поверхности Земли 19 января 2006 года на ракете-носителе Atlas V с космодрома в штате Флорида. В апреле 2006-го станция пролетела орбиту Марса, в июне 2008 года миновала Сатурн, а в июле 2015-го прошла в 12,5 тысячи километров от Плутона, в течение девяти дней проводя наблюдения за карликовой планетой, в результате чего были впервые получены детальные цветные снимки Плутона и Харона. Облет Ultima Thule станет главной задачей расширенной миссии зонда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Астероид, Солнечная система, Снимок, Космический корабль, Космический аппарат, New Horizons, Ultima Thule, Long Range Reconnaissance Imager.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
02 На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
03 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
04 Предсказания Ванги на 2019 год: что пророчила знаменитая ясновидящая
05 Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь