Скачать
Среда, 12.12.2018
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Шахтер может подписать второго японца в чемпионате Украины
Шахтер может подписать второго японца в чемпионате Украины
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день

Перед Новым годом людей настигнут сильные магнитные бури

Перед Новым годом людей настигнут сильные магнитные бури
14:59 Сегодня Телеграф unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки: 26 декабря ожидается очень сильная и довольно длительная буря, из-за неё, возможно, многим людям будет нездоровиться.

В декабре нас ждут еще две магнитные бури. Они обрушатся на землю 26 и 29 декабря. 26 декабря ожидается очень сильная и довольно длительная буря, из-за неё, возможно, многим людям будет нездоровиться.

Магнитная буря 29 декабря завершит цикл декабрьских бурь. Она не такая сильная, как предыдущая, но тоже будет ощущаться.

Отметим, что от обильной активности на Солнце чаще многих других людей страдают те, у кого есть некоторые проблемы со здоровьем. Например, гипертония, гипотония, люди, перенесшие инфаркт, инсульт, люди с анемией и люди, больные вегето-сосудистой дистонией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Земля, Буря, Магнитные бури, Декабрь, 26 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
02 Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года
03 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
05 В Антарктиде обнаружили странные конструкции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Теракт в Страсбурге: Украинцы должны быть готовы к проверкам
Теракт в Страсбурге: Украинцы должны быть готовы к проверкам
Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну
Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну
Маникюр 2019: изысканный бирюзовый цвет не оставит вас равнодушными
Маникюр 2019: изысканный бирюзовый цвет не оставит вас равнодушными
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь