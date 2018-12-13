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На полюсе Юпитера обнаружили гигантские бури

На полюсе Юпитера обнаружили гигантские бури
21:08 Сегодня Телеграф techno.nv.ua techno.nv.ua

Новости науки: Миссия NASA Juno на газовом гиганте Юпитер достигла середины своего срока эксплуатации и открыла новые виды циклонов на полюсах.

По данным NASA, некоторые из этих бурь в два раза больше штата Техас, то есть их площадь - почти 1,5 млн км². 

Выходя на орбиту Юпитера каждые 53 дня космический аппарат Juno движется от полюса к полюсу. Его датчики измеряют состав планеты, чтобы понять, как образовался самый большой мир в нашей Солнечной системе.

Профессор Кэндис Хансен из Института планетологии в Аризоне, которая возглавляет проект JunoCam, рассказала подробности о новых данных Juno на собрании Американского геофизического союза в Вашингтоне. По ее словам, аппарат пролетел на расстоянии 3,4 тысячи километра от Юпитера. Этот пролет мимо планеты был 16 по счету, а его траектория проходила ближе всего к Юпитеру.

"Когда мы впервые пролетели над полюсами, мы знали, что видим на Юпитере территорию, которую никогда не видели. Чего мы не ожидали, так это того, что увидим эти упорядоченные полигоны циклонов. Это огромные штормы - в два раза больше Техаса", - сказала Кэндис Хансен. И через 16 проходов Juno, добавила она, эти упорядоченные структуры гигантских штормов все еще сохраняются.

"Цель миссии Juno - изучить внутреннюю структуру Юпитера и то, как эта структура выражается на облаках. Это та связь, которую мы пытаемся установить. Но мы еще не достигли этой цели", - подчеркнула профессор Хансен.

Зонд Juno достиг Юпитера в июле 2016 года. Изначально предполагалось, что у Juno будет короткая продолжительность жизни, так как аппарат должен был выходить на орбиту Юпитера каждые 14 дней. К сожалению, что-то пошло не так с клапанами в топливной системе, поэтому зонд застрял, выполняя 53-дневные маневры вместо 14-дневных.

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Исследование, НАСА, Буря, Космос, Ученые, Юпитер, Наука, Миссия, Профессор, Зонд Juno, Кэндис Хансен.
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