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Последний звездопад 2018: где и когда наблюдать

Последний звездопад 2018: где и когда наблюдать
21:59 Сегодня Телеграф unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки: Лучшее время для созерцания звездного шоу наступит после полуночи и будет продолжаться до восхода солнца 15 декабря.

Это ежегодное явление длится с 4 по 17 декабря, однако пик активности припадает именно на 14 декабря.

Именно в этот день можно будет наблюдать самые яркие метеоры и болиды. Ожидается до 120 метеоров в час.

Лучшее время для созерцания звездного шоу наступит после полуночи и будет продолжаться до восхода солнца. Все жители планеты смогут понаблюдать за звездопадом.

Однако тем, кто живет в северном полушарии будет видно лучше всего: США, почти вся Европа (кроме некоторых Заморских территорий Франции и Великобритании), большая часть Африки.

Звездопад пройдет через созвездие Близнецов. К слову, возле Млечного Пути, который также называют Чумацким, обнаружили новую галактику.

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Звезды, Дата, Явление, Звездопад, 15 декабря.
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