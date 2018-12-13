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"Кровавая" Луна зависнет над Землей в конце января 2019

&quot;Кровавая&quot; Луна зависнет над Землей в конце января 2019
22:41 Сегодня Телеграф unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки: Луна начнет входить в тень Земли сразу после 2:30 утра по Гринвичу.

21 января 2019 года произойдет редкое астрономическое событие - суперлуние, то есть полное лунное затмение, совпадающее с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Из-за этого над Землей нависнет "кровавая" Луна непривычно большого размера.

Лучше всего затмение будет видно из большей части Северной Америки, Южной Америки и некоторых частей западной и северной Европы, в то время как остальная часть Европы и Африка увидят только конец события.

Луна начнет входить в тень Земли сразу после 2:30 утра по Гринвичу. Максимальное затемнение ожидается около 5:15. В целом, затмение продлится более пяти часов и закончится в 7:48.

Полное лунное затмение происходит, когда Земля, Солнце и Луна выстраиваются в одну линию. Земля встает между Солнцем и Луной, и Луна попадает в тень нашей планеты.

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Луна, Наука, Дата, Явление, Кровавая Луна.
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