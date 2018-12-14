Скачать
Пятница, 14.12.2018
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Суд объяснил, почему были разморожены счета фирм, близких к Януковичам
Суд объяснил, почему были разморожены счета фирм, близких к Януковичам
Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Ученые назвали новый фактор, определяющий пол ребенка

Ученые назвали новый фактор, определяющий пол ребенка
20:32 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Ученые Мельбурнского детского научно-исследовательского института Мердока обнаружили новый фактор, определяющий пол ребенка.

Сотрудники Мельбурнского детского научно-исследовательского института Мердока открыли новый фактор в определении будущего пола ребенка. Ученые сконцентрировались на "регуляторе", который влияет на активность генов, определяющих тот или иной пол.

"Пол ребенка определяется составом хромосом при зачатии. Как известно, зародыш с двумя X-хромосомами станет девочкой, а эмбрион с XY-комбинацией - мальчиком. Y-хромосома несет в себе критический ген, называемый SRY, который, в свою очередь, влияет на другой ген - SOX9, что и приводит к развитию яичек в эмбрионе. Высокий уровень экспрессии этого гена нужен для нормального развития яичек, однако при наличии некоторых нарушений в активности SOX9 или его низком содержании яички не будут развиваться, что приведет к нарушению полового развития ребенка", - утверждает автор исследования Бриттани Крофт (Brittany Croft).

Девяносто процентов человеческой ДНК состоит из так называемой мусорной ДНК - той части, которая не кодирует последовательности белков, но содержит важные регуляторы, которые увеличивают или уменьшают активность генов, известных как энхансеры. Именно нарушение их работы может привести к рождению ребенка с неправильным половым развитием. Исследование ученых было направлено на то, чтобы понять, как ген SOX9 регулируется энхансерами. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Communications.

"Мы обнаружили три энхансера, которые совместно обеспечивают активацию гена SOX9 на высоком уровне у эмбриона XY, что приводит к нормальному развитию яичек и самца", - рассказывает соавтор работы Эндрю Синклер (Andrew Sinclair).

Исследователи отмечают, что в ходе работы определили пациентов с XX-хромосомами, то есть те должны были стать женщинами, но имели дополнительные копии этих энхансеров (высокий уровень экспрессии SOX9), и вместо этого у них образовались яички. Кроме того, они нашли пациентов с набором XY, которые потеряли эти энхансеры SOX9 (низкий уровень SOX9) и развили яичники вместо яичек. По мнению специалистов, изменение пола человека, наблюдаемое в таких случаях, вызвано приобретением или потерей этих жизненно важных энхансеров, которые регулируют ген SOX9.

Ученые утверждают, что в геноме человека насчитывается около миллиона энхансеров, контролирующих порядка 22 тысяч генов. Эти энхансеры находятся в ДНК, но за пределами генов - в областях, которые называются мусорной ДНК, - поэтому ключ к диагностике многих расстройств может быть найден в именно в этом, еще плохо изученном месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Ученые, ДНК, Геном, Хромосомы, Пол ребенка, Генетика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
02 Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
03 На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
04 Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Рева сообщил, кому повысят пенсию с 1 января 2019 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
НБУ увеличил количество оснований для внеплановых инспекций
НБУ добавил основания для внеплановых инспекций
Борьба с дезинформацией: Юнкер назвал Орбана &quot;фейкотворцем&quot;
Юнкер назвал Орбана "фейкотворцем"
Ученые назвали новый фактор, определяющий пол ребенка
Ученые назвали новый фактор, определяющий пол ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь