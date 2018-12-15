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Астрономы обнаружили формирование необычной двойной системы

Астрономы обнаружили формирование необычной двойной системы
15:04 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: После изучения полученного снимка молодой звезды астрономы обнаружили второй объект на ее орбите.

В ходе наблюдений выяснилось, что ее спутник — не планета, как предполагали ранее, а еще одна звезда. Основным объектом исследования ученых изначально была молодая массивная звезда, окруженная вращающимся диском из газа и пыли, имеющая название MM 1a. Слабый объект MM 1b был обнаружен непосредственно за диском, на ее орбите. Астрономы полагают, что это один из первых примеров "фрагментированного" диска, обнаруженного вокруг массивной молодой звезды. Результаты их исследования опубликованы в Astrophysical Journal Letters.

"Звезды образуются в больших облаках газа и пыли в межзвездном пространстве. Когда эти облака разрушаются под действием силы тяжести, они начинают вращаться быстрее, образуя вокруг себя диск. В звездах с низкой массой, таких как Солнце, именно в этих дисках могут образовываться планеты. В нашем же случае звезда и ее диск, которые мы исследовали, настолько массивны, что вместо того, чтобы наблюдать формирование планеты на диске, мы становимся свидетелями рождения другой звезды", — объясняет сотрудник Университета Лидса и руководитель исследования доктор Джон Или (John Ilee).

Измерив количество излучения и сдвиги частоты света, исследователи смогли рассчитать массу обоих объектов. Выяснилось, что MM 1a весит в 40 раз больше Солнца, а масса меньшей орбитальной звезды MM 1b, в свою очередь, меньше половины от массы светила.

"Двойные звезды часто оказываются равны по массе и, как правило, формируются вместе, как брат и сестра. Открытие молодой двойной системы с соотношением массы 80 к 1 очень необычна и предполагает совершенно разные процессы формирования обоих объектов", — утверждают ученые.

Исследователи отмечают, что недавно обнаруженная молодая звезда MM 1b может быть окружена и собственным околозвездным диском, который может иметь потенциал для формирования планет. По мнению ученых, звезды такой массы, как у MM 1a, живут лишь около миллиона лет, а потом взрываются, поэтому, несмотря на то, что MM 1b может иметь возможность создания собственной планетной системы в будущем, долго она не просуществует.

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Космос, Астрономы, Наука, Орбита, Снимок, Объект, фото звезда, формирование необычной двойной системы.
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