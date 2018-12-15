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В США заметили необычный метеоритный дождь в созвездии Близнецов

В США заметили необычный метеоритный дождь в созвездии Близнецов
22:45 Сегодня Телеграф fainaidea.com

Новости науки: Прошлой ночью в США можно было наблюдать весьма занятное и любопытное зрелище падающих метеоров и метеоритов.

На этой неделе произошла целая череда метеоритных дождей – преимущественно в расположении созвездии Близнецов, но которые были весьма хорошо заметны с Земли. В особенности прошлой ночью специалисты и некоторые люди, не связанные с астрономией и астрофизикой, могли наблюдать весьма занятное и любопытное зрелище падающих метеоров и метеоритов – а в США было опубликовано даже множество записей с автомобильных камер, где отчетливо видны различные следы пролетающих метеоритов. Так, в Индиане полицейскому патрулю ночью удалось записать на служебную камеру нечто действительно завораживающе и в то же время опасное с виду.

Полицейская камера зарегистрировала быстрый пролет метеорита с зеленым газовым следом – судя по тому, что его было хорошо видно с такого огромного расстояния, специалисты NASA предполагают, что это был один из крупнейших пролетающих метеоритов, видимых с Земли, за последние несколько лет. Стоит отметить, что пролетающие на большой скорости метеориты не являются редкостью сами по себе, однако чаще всего их достаточно сложно заметить с поверхности Земли, ввиду их очень большого удаления от планеты.

Однако созвездие Близнецов на сей раз порадовало красивой картиной падающих метеоритов не только простых обывателей и патрулирующих дороги США полицейских, но также специалистов-астрономов NASA, которые усматривают в этом очередную возможность подробнее изучить физико-механические свойства передвижения метеоритов с учетом окружающих фактора космического пространства – они также отметили, что прошедший метеоритный дождь был не первым в году.

Еще чуть ранее специалисты зарегистрировали достаточно продолжительный метеоритный дождь в июле, который также отлично просматривался в вечернее время с западного побережья США – он также был записан на служебные камеры нескольких полицейских патрулей и государственных служащих. Впрочем, специалисты NASA пока не говорят о том, когда мы сможем вновь наблюдать такие красивые метеоритные дожди.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Метеоритный дождь, Астрономия, Метеориты, Метеоры, созвездия Близнецов.
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