Ученые: Люди стали прямоходящими еще во время жизни на деревьях

Новости науки: Скелет Литтл Фут — первый из найденных, у которого идеально сохранились конечности.

Группа исследователей предоставила доказательства того, что предки современного человека стали прямоходящими когда обитали на деревьях. Такие данные ученые получили после анализа самого полного скелета раннего предка человека.

Первыми костями скелета возрастом 3,67 миллиона лет особи StW 573, которую еще называют Литтл Фут, были 12 костей стопы и фрагменты кости ноги. Скелет Литтл Фут — первый из найденных, у которого идеально сохранились конечности. Отмечается, что более 90% этого скелета принадлежат представительнице австралопитеков.

"У этого гоминида, первого из всех обнаруженных, нижние конечности были длиннее верхних, как у нас. Это важная находка, так как у чуть более ранних гоминид — ардипитеков, предшествовавших австралопитекам — руки были длиннее ног, подобно высшим приматам, например горилл. Это значит, что она много передвигалась на двух конечностях", - сказал один из ученых, проводивших исследование.

Он добавил, что из-за того, что руки Литтл Фут были короче, чем у современных людей, особь не могла легко переносить предметы, однако могла легче лазать по деревьям.

Ранее ученые из Университета Нью-Йорка заявили о том, что предки человека начали ходить на двух ногах еще четыре миллиона лет назад, то есть, гораздо раньше общепринятого представления об эволюции.