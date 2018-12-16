Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
Геращенко заявила, что Украина 19 декабря предложит обмен заложниками
Геращенко заявила, что Украина 19 декабря предложит обмен заложниками
Далакян - Леброн. Видео боя
Далакян - Леброн. Видео боя
Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи
Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи

Ученые: Люди стали прямоходящими еще во время жизни на деревьях

Ученые: Люди стали прямоходящими еще во время жизни на деревьях
09:46 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: zn.ua

Новости науки: Скелет Литтл Фут — первый из найденных, у которого идеально сохранились конечности.

Группа исследователей предоставила доказательства того, что предки современного человека стали прямоходящими когда обитали на деревьях. Такие данные ученые получили после анализа самого полного скелета раннего предка человека.

Первыми костями скелета возрастом 3,67 миллиона лет особи StW 573, которую еще называют Литтл Фут, были 12 костей стопы и фрагменты кости ноги. Скелет Литтл Фут — первый из найденных, у которого идеально сохранились конечности. Отмечается, что более 90% этого скелета принадлежат представительнице австралопитеков.

"У этого гоминида, первого из всех обнаруженных, нижние конечности были длиннее верхних, как у нас. Это важная находка, так как у чуть более ранних гоминид — ардипитеков, предшествовавших австралопитекам — руки были длиннее ног, подобно высшим приматам, например горилл. Это значит, что она много передвигалась на двух конечностях", - сказал один из ученых, проводивших исследование.

Он добавил, что из-за того, что руки Литтл Фут были короче, чем у современных людей, особь не могла легко переносить предметы, однако могла легче лазать по деревьям.

Ранее ученые из Университета Нью-Йорка заявили о том, что предки человека начали ходить на двух ногах еще четыре миллиона лет назад, то есть, гораздо раньше общепринятого представления об эволюции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Ученые, Находка, Скелет, Скелет Литтл Фут, Литтл Фут, StW 573.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
02 Далакян победил Леброна: как это было
03 В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе
04 Далакян - Леброн. Видео боя
05 Евстратий Зоря: Онуфрий лишился титула митрополита Киевского и всея Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в ближайшие дни: мороз, сугробы снега и гололедица на дорогах
Погода в ближайшие дни: свежий прогноз
Взрыв в многоэтажке Фастова: в городе объявлен траур
В Фастове объявлен День траура
Новоизбранный глава поместной церкви призвал верующих Украины к объединению
Глава поместной церкви обратился к верующим
Рецепт дня: постный салат из фасоли
Рецепт дня: постный салат из фасоли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь