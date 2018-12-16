Вакцина против ВИЧ смогла излечить нечеловекообразных приматов

Новости науки: Более 20 лет ученые из Калифорнийского центра Scripps Research занимались разработкой вакцины против ВИЧ и добились успеха в создании экспериментальной вакцины, которая работает на нечеловекообразных приматах.

"Мы обнаружили, что нейтрализующие антитела, которые были стимулированы вакцинацией, оказались способны защитить животных от вирусов, которые очень похожи на ВИЧ", - утверждает Деннис Бертон (Dennis Burton), научный сотрудник Международной инициативы по разработке вакцины против СПИДа (IAVI) и один из авторов исследования. Результаты работы опубликованы в журнале Immunity.

Хотя вакцина далека от клинических испытаний на людях, исследование подтверждает концепцию вакцинации против ВИЧ, которую Бертон и его коллеги разрабатывали с 1990-х.

Главная задача этой стратегии - выявить редкие уязвимые области ВИЧ и "научить" иммунную систему вырабатывать антитела для атаки этих областей. Исследования, проведенные сотрудниками Scripps, показали, что организму необходимо вырабатывать такие соединения, которые связываются с тримером белка внешней оболочки вируса.

Целью ученых было заставить организм животных самостоятельно воспроизводить необходимые антитела. Для этого им пришлось подвергнуть иммунную систему приматов воздействию тримера белка оболочки, параллельно обучая ее тому, как определять цель и вырабатывать нужные соединения. Проблема, однако, состояла в том, что тример в оболочке ВИЧ нестабилен - и лишь в 2013 году ученым удалось генетически сконструировать более стабильную его версию.

Имея стабильный тример, исследователи быстро продвинулись в разработке экспериментальной вакцины против ВИЧ, которую было необходимо протестировать, для чего выбрали две группы макак. Предыдущее исследование с использованием того же препарата показало, что у некоторых вакцинированных обезьян естественным образом развивались низкие титры нейтрализующих антител, в то время как у других, напротив, - высокие. В своей работе исследователи отобрали и повторно вакцинировали шесть обезьян с низким титром и шесть обезьян с высоким титром, а также изучили 12 невакцинированных приматов в качестве контрольной группы.

Затем приматов подвергали воздействию специально разработанной обезьяньей версией ВИЧ, которая содержит тот же тример оболочки, что и вирус человека. Исследователи обнаружили, что вакцинация работала у животных с высоким титром. Животные оказались способны продуцировать достаточные уровни нейтрализующих антител против тримера белка оболочки, чтобы предотвратить инфекцию.

Ученые подчеркивают, что ключом к победе над вирусом стали именно нейтрализующие антитела, а не другие аспекты иммунной системы. Это важно, так как другие лаборатории сосредотачиваются на работе с Т-клетками и другими защитными механизмами иммунной системы. Дальнейшие исследования будут направлены на достижение высокого уровня титров для каждого животного.