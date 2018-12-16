Археологи нашли в Египте нернеразграбленную гробницу жреца

Новости науки: Группа археологов обнаружила вблизи Каира захоронения жреца эпохи фараонов V династии Древнего Египта. Возраст гробницы оценивается в 4,4 тысячи лет.

Древнее нерозрабленное захоронение обнаружили археологи близ столицы Египта Каира. О находке сообщил в субботу, 15 декабря, министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Анани.

Гробницу обнаружили в историческом районе Саккара, где расположен некрополь священных для древних египтян животных. Эксперты оценивают возраст найденной гробницы в 4,4 тысячи лет, подчеркнул министр. В ней похоронен жрец по имени Вах-Ти. Глава ведомства также отметил, что найденная могила "удивительно хорошо сохранилась".

Стены гробницы украшены многочисленными рисунками и статуями, на которых изображен похороненный здесь священнослужитель и члены его семьи. Захоронение содержит 24 большие статуи, высеченные в 18 нишах в скале, добавил министр.

В течение последних двух лет археологические раскопки на территории Египта значительно оживились и уже принесли немало уникальных находок. Благодаря таким мерам местные власти надеются возродить туристическую отрасль, которая считается одной из главных отраслей египетской экономики, которая сейчас переживает не лучшие времена из-за угрозы терактов.