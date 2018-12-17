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Ученые выяснили, как спрогнозировать появление торнадо

Ученые выяснили, как спрогнозировать появление торнадо
15:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Ученые из Университета Огайо, выступая на ежегодном собрании Американского геофизического союза, представили результаты нового исследования торнадо.

Торнадо может образоваться всего за пару минут. Поэтому запечатлеть его появление не так-то просто, особенно вблизи земли, где помехой могут стать деревья и дома. Тем не менее метеоролог Яна Хаузер (Jana Houser) из Университета Огайо занималась "охотой" на торнадо в течение многих лет и, в конце концов, достигла успеха. Свои результаты исследователи представили на ежегодном собрании Американского геофизического союза (American Geophysical Union).

С помощью портативного доплеровского радара с быстрым сканированием команда ученых смогла получить исчерпывающие данные о четырех торнадо, рожденных в результате редких по своей структуре штормов. Это были два небольших торнадо в 2012 году в Канзасе, набравшие один балл из пяти по улучшенной шкале Фудзиты. Один случай произошел возле Эль-Рено, штат Оклахома, в 2011 году, и набрал три балла, а разрушительный торнадо в том же штате в 2013 году, набравший пять максимально возможных баллов, стал самым широким по площади торнадо из когда-либо зарегистрированных. По данным Хаузер, все они образовались не в небе, а на земле.

Сначала метеорологи сконцентрировались на случае 2013 года. Благодаря выгодной позиции наблюдения на вершине холма, ученые смогли получить "беспрецедентный набор данных" торнадогенеза, который начался всего в десяти метрах над землей. Ввиду большого количества специалистов на месте, к исследователям попали сотни фотографий этого события, которые они сравнили со своими радиолокационными измерениями скорости ветра. На снимках была видна воронка торнадо на земле - еще до того, как данные радара показали какое-либо вращение на большой высоте. Ученые вновь обратились к данным радара и провели повторный анализ, подтвердив вращение на земле, прежде чем торнадо появился в облаках.

Показатели трех других торнадо продемонстрировали схожие закономерности, притом что в случае с торнадо в Эль-Рено в 2011-м вращение наблюдалось на нескольких высотах одновременно. Это указывает на разные способы торнадообразования, но даже в этом случае оно началось не в небе.

Ученые признают, что четыре случая - довольно маленькая выборка, ведь ежегодно в США регистрируют в среднем более тысячи торнадо. Однако, учитывая, что каждый год люди получают травмы или гибнут в результате этих штормов, любые знания о том, как формируются торнадо, помогут спрогнозировать их появление и защитить население.

Обнаружение торнадо основано на скорости ветра в облаках. Если их формирование начинается ближе к земле и это можно обнаружить, то можно выиграть драгоценное время в прогнозировании.

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Исследование, Ученые, Торнадо, метеоролог, появление торнадо.
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