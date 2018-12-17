Ученые засняли звезду, которая "ворует" материю соседки

Новости науки: Меньшая из звезд двойной системы поглощает вещество своего компаньона.

Ученые с помощью большого телескопа получили изображение двойной системы R Aqu, которая располагается на расстоянии 650 световых лет от Земли. Несмотря на то, что обычно звезды в двойной системе сосуществуют мирно, взаимодействие в этой паре гораздо менее умиротворенное.

Меньшая из звезд системы, белый карлик, постоянно срывает оболочку со своего соседа, красного гиганта. Большая звезда относится к переменным типа Миры Кита - миридам. Эти звезды под конец жизни начинают пульсировать, и когда их внешние оболочки расширяются и улетают в межзвездную пустоту, становятся раз в тысячу ярче Солнца. Белый карлик стягивает на себя вещество внешних оболочек своего большого соседа. На снимке видны джеты – струи звездного вещества, которое выбрасывается красным гигантом.

Иногда на поверхности белого карлика скапливается достаточно вещества для того, чтобы началась термоядерная вспышка новой звезды – событие, во время которого в пространство выбрасывается огромное количество материи. Остатки происходивших в прошлом вспышек новой видны на снимке как протяженная газовая туманность, распространяющаяся в стороны от R Водолея.