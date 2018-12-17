Ученые обнаружили таинственную "пирамиду" в Индонезии

Новости науки: Сооружение может оказаться древним храмом.

Ученые обнаружили в Индонезии свидетельства существования древнего гигантского сооружения, которое располагается под землей на вершине горы Гунунг Паданг. Сооружение может оказаться храмом, который был погребен под землей на протяжении тысяч лет.

Отмечается, что колонны на вершине горы были обнаружены еще в ХІХ веке, но тогда предполагалось, что находка представляет собой исключительно сооружение на поверхности. Теперь же оказалось, что "холм" под ней является не следствием естественных процессов, а рукотворным сооружением.

Несмотря на то, что подземная часть напоминает пирамиду, она отличается от тех, которые были построены майя, например, поскольку пирамиды этой древней цивилизации были симметричными, новая находка же вытянута.

Изучив вершину горы с помощью радара, исследователи установили, что подземная часть строения простирается на 15 гектаров. По мнению ученых, "пирамида" могла быть построена 15-28 тысяч лет назад. При этом исследователи заявили о наличии полостей внутри нее, что может указывать на потайные комнаты, которые теоретически смогут ответить на целый ряд важных научных вопросов.