Скачать
Понедельник, 17.12.2018
Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО
Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО
Порошенко: Мы объединили три ветви украинского православия в Единую Церковь
Порошенко: Мы объединили три ветви украинского православия в Единую Церковь
Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких

Ученые обнаружили таинственную "пирамиду" в Индонезии

Ученые обнаружили таинственную &quot;пирамиду&quot; в Индонезии
20:44 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости науки: Сооружение может оказаться древним храмом.

Ученые обнаружили в Индонезии свидетельства существования древнего гигантского сооружения, которое располагается под землей на вершине горы Гунунг Паданг. Сооружение может оказаться храмом, который был погребен под землей на протяжении тысяч лет.

Отмечается, что колонны на вершине горы были обнаружены еще в ХІХ веке, но тогда предполагалось, что находка представляет собой исключительно сооружение на поверхности. Теперь же оказалось, что "холм" под ней является не следствием естественных процессов, а рукотворным сооружением.

Несмотря на то, что подземная часть напоминает пирамиду, она отличается от тех, которые были построены майя, например, поскольку пирамиды этой древней цивилизации были симметричными, новая находка же вытянута.

Изучив вершину горы с помощью радара, исследователи установили, что подземная часть строения простирается на 15 гектаров. По мнению ученых, "пирамида" могла быть построена 15-28 тысяч лет назад. При этом исследователи заявили о наличии полостей внутри нее, что может указывать на потайные комнаты, которые теоретически смогут ответить на целый ряд важных научных вопросов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индонезия, Гора, Наука, Храм, Находка, Пирамида, Древняя пирамида.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря
03 Погода на неделю: синоптики рассказали, когда будет "пик" морозов
04 У кого могут забрать субсидию: неожиданный нюанс
05 Маникюр 2019: стильный нейл-арт для любой модницы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венгрию призывают разблокировать работу Комиссии Украина-НАТО
Венгрию призывают разблокировать работу Комиссии Украина-НАТО
Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу
Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу
Начались учения подразделений морской пехоты в ВМС ВСУ
Начались учения подразделений морской пехоты в ВМС ВСУ
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь