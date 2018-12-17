В Англии палеонтологи обнаружили следы динозавров

Новости науки: Следы были оставлены динозаврами семи разных видов.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили возле города Гастингс на юге Англии следы динозавров, которые были оставлены примерно 100-145 миллионов лет назад. 85 следов принадлежат семи разным видам динозавров.

Следы сохранились очень хорошо, поэтому в некоторых случаях можно рассмотреть даже отдельные чешуйки, когти и другие детали. Размеры следов составляют от двух до 60 сантиметров. Их оставили игуанодон, анкилозавр, какой-то из видов стегозавров, кто-то из зауропод и некоторые меньшие тераподы.

Кроме того, исследователям удалось обнаружить следы древних растений. По мнению ученых, следы были оставлены вокруг источника воды, они отпечатались во влажной почве, быстро высохли и в таком виде были погребены под другими породами. Следы постепенно обнажились в результате эрозии осадочных горных пород в 2014−18 годах.