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Человеческий белок может помочь в создании лекарства от Эболы

Человеческий белок может помочь в создании лекарства от Эболы
00:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки: Найден человеческий белок, подавляющий репликацию вируса Эбола.

Исследователи обнаружили в человеческих клетках механизм, который может помочь в создании эффективного средства против Эболы.

Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Института им. Дэвида Глэдстоуна, Университета штата Джорджия и Медицинской школы Финберга при Северо-Западном университете обнаружила человеческий белок, который однажды может привести к эффективному лечению вируса Эбола. Открытие описано в статье журнала Cell.

Вирус Эбола вызывал серьезные, зачастую смертельные эпидемии за последние четыре десятилетия. Подобно другим вирусам, он вторгается в клетки хозяина и использует их для репликации, узурпируя клеточные процессы для производства вирусных белков, которые в итоге становятся его копиями.

"Существует несколько многообещающих экспериментальных вакцин и препаратов от Эболы — некоторые из них в экстренных случаях применяются на людях, но ничего одобренного еще нет, — говорит профессор Кристофер Баслер из Университета штата Джорджия. — Все еще есть необходимость в исследовании потенциально новых средств от Эболы и других вирусов".

В новой работе профессор Баслер с коллегами применил масс-спектрометрию для поиска взаимодействий между человеческими белками и белками вируса Эбола. Команда обнаружила убедительные доказательства взаимодействия между белком Эболы VP30 и человеческим белком RBBP6. Последующий структурный и вычислительный анализ сузил область взаимодействия до маленькой пептидной цепи длиной всего в 23 аминокислоты.

"Одной этой маленькой группы аминокислот достаточно для нарушения жизненного цикла вируса Эбола, — объясняет доктор Джадд Халтквист из Медицинской школы Финберга при Северо-Западном университете. — Если взять этот пептид и поместить в человеческие клетки, можно блокировать заражение. И наоборот, при удалении белка RBBP6 из человеческих клеток Эбола реплицируется гораздо быстрее".

"Вирусы — это паразиты, зависящие от клеток, которые они заражают для воспроизведения, — говорит профессор Баслер. — Мы определили 194 человеческих белка, взаимодействующих с белками вируса Эбола. Некоторые из них помогают вирусу расти. Многие из этих взаимодействии ранее не были вовлечены в облегчение репликации Эболы или других вирусов. Сам факт очень интересен. Это означает, что мы обнаружили новые способы взаимодействия вируса с клеткой-хозяином. Мы решили сначала сосредоточиться непосредственно на одном взаимодействии и выяснили, что белок Эболы VP30 взаимодействует с RBBP6. Это нас поразило. Две части вируса — белок VP30 и нуклеопротеид — должны взаимодействовать, чтобы он рос. Наши клетки производят белок RBBP6, не позволяющий VP30 найти нуклеопротеид. Вместо этого VP30 находит RBBP6. Это и замедляет рост вируса. Если мы сможем разработать препарат, который будет имитировать действие RBBP6, у нас будет новый способ подавления роста клеток Эболы".

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Все по теме:

Эбола, Вирусология, Лекарство от Эболы, Белок RBBP6.
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