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В Финляндии научились вакцинировать насекомых

В Финляндии научились вакцинировать насекомых
01:43 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: В Финляндии разработали первую в мире вакцину для пчел.

По словам ученых, новый препарат позволит остановить сокращение численности насекомых, связанное с самыми разными факторами (от клещей и пестицидов до вирусов и инфекций) и способное спровоцировать глобальный продовольственный кризис.

Исследования, проведенные под эгидой ООН в 2016 году, показали, что более 40 процентов насекомых-опылителей, особенно пчелы и бабочки, находятся на грани исчезновения. Среди позвоночных опылителей — птицы и летучие мыши — под угрозой находится 16,5%. Ученые предупреждают, что исчезновение пчел приведет в том числе к росту цен на продукты и риску их дефицита.

Вакцина, разработанная командой из Университета Хельсинки, призвана помочь пчелам противостоять серьезным микробным болезням.

"Если мы сможем спасти даже небольшую часть популяции пчел с помощью этого изобретения, думаю, сделаем тем самым большое и доброе дело и спасем мир, ведь даже увеличение численности пчел на два-три процента уже будет хорошим результатом", — утверждает ведущий автор исследования Далиал Фрейтак (Dalial Freitak).

Ранее считалось, что вакцинация насекомых невозможна, поскольку у них нет антител — ключевого механизма, который люди и животные используют для борьбы с болезнями. Однако в 2014 году ученые заметили, что моль, которая питается определенными бактериями, оказалась способна передать иммунитет своим потомкам.

Фрейтак встретился с Хели Сальмелой (Heli Salmela), изучавшей медоносных пчел и особый белок под названием вителлогенин, который, по их мнению, отвечает за искомую связь поколений. В ходе совместной работы исследователям удалось создать вакцину против американского гнильца — самого распространенного и разрушительного инфекционного бактериального заболевания пчел. Его вызывает бактерия Paenibacillus larvae ssp. larvae.

В состав препарата включен тот самый протеин вителлогенин, который, взаимодействуя с молекулами клеточной стенки бактерии, стимулирует реакцию иммунной системы пчелы. Лечение назначается пчелиной матке через пищу — подобно тому, как многим детям вводят вакцины против полиомиелита. Затем королева передает модифицированный вителлогенин своему потомству, в результате иммунитет личинок получает способность распознавать инфекцию и становится устойчивым к заражению. Помимо разработки вакцин против других болезней, команда работает над тем, чтобы сделать этот препарат коммерчески доступным — по оценке специалистов, он выйдет на рынок через четыре или пять лет.

Как полагают исследователи, болезни насекомых составляют лишь часть причин снижения численности опылителей наряду с пестицидами и интенсивным земледелием, что сокращает разнообразие их питания. Команда считает, что вакцина сделает пчел сильнее и, следовательно, поможет эффективнее противостоять и другим угрозам.

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Болезни, ООН, Пчелы, Вымирание, Вакцинация.
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