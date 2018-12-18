Ученые обнаружили самый далекий объект Солнечной системы

Новости науки: Ученые Центра малых планет Международного астрономического союза открыли еще одну карликовою планету.

Открыта карликовая планета, которая находится от Солнца почти вчетверо дальше Плутона и в 120 раз дальше Земли. Обнаруженная на удаленных окраинах Солнечной системы карликовая планета 2018 VG18 получила неформальное название Farout - от английского "далеко". И действительно, ее орбита в 120 раз превышает орбиту Земли: это не только самый далекий объект Солнечной системы, но и первое тело, обнаруженное дальше 100 астрономических единиц (а.е.) от Солнца. Предыдущий рекордсмен - Эрида - находится "всего лишь" в 96 а.е., а Плутон - в 34 а.е.

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Об открытии сообщил Центр малых планет Международного астрономического союза. Находку сделала команда американских астрономов во главе со Скоттом Шеппардом (Scott Sheppard) из Института Карнеги. C помощью расположенного на Гавайях восьмиметрового телескопа Subaru ученые вели поиски гипотетической Планеты Х. Некоторые работы указывают на существование такого тела у дальних окраин Солнечной системы, хотя обнаружить его напрямую до сих пор не удается.

Farout на снимках Subaru

Впервые астрономы заметили Farout на снимках, сделанных 10 ноября 2018 года, а затем обнаружили карликовую планету и в ранее полученных данных чилийского телескопа Magellan. Это позволило установить ее орбиту, размеры и яркость. По оценкам ученых, диаметр Farout составляет около 500 километров (треть от Плутона). Розоватый блеск ее поверхности, видимо, указывает на то, что она покрыта льдом.