Скачать
Вторник, 18.12.2018
Ватикан признал автокефальную церковь в Украине
Ватикан признал автокефальную церковь в Украине
Британский разведывательный корабль зашел в Черное море
Британский разведывательный корабль зашел в Черное море
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Саввин день 2018: что надо успеть сделать в этот праздник 18 декабря
Саввин день 2018: что надо успеть сделать в этот праздник 18 декабря

Ученые обнаружили самый далекий объект Солнечной системы

Смотрите фото (3)
Ученые обнаружили самый далекий объект Солнечной системы
11:02 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки: Ученые Центра малых планет Международного астрономического союза открыли еще одну карликовою планету.

Открыта карликовая планета, которая находится от Солнца почти вчетверо дальше Плутона и в 120 раз дальше Земли. Обнаруженная на удаленных окраинах Солнечной системы карликовая планета 2018 VG18 получила неформальное название Farout - от английского "далеко". И действительно, ее орбита в 120 раз превышает орбиту Земли: это не только самый далекий объект Солнечной системы, но и первое тело, обнаруженное дальше 100 астрономических единиц (а.е.) от Солнца. Предыдущий рекордсмен - Эрида - находится "всего лишь" в 96 а.е., а Плутон - в 34 а.е.

Масштабы Солнечной системы: одна астрономическая единица соответствует среднему расстоянию от Солнца до Земли

Об открытии сообщил Центр малых планет Международного астрономического союза. Находку сделала команда американских астрономов во главе со Скоттом Шеппардом (Scott Sheppard) из Института Карнеги. C помощью расположенного на Гавайях восьмиметрового телескопа Subaru ученые вели поиски гипотетической Планеты Х. Некоторые работы указывают на существование такого тела у дальних окраин Солнечной системы, хотя обнаружить его напрямую до сих пор не удается.

 

Farout на снимках Subaru

Впервые астрономы заметили Farout на снимках, сделанных 10 ноября 2018 года, а затем обнаружили карликовую планету и в ранее полученных данных чилийского телескопа Magellan. Это позволило установить ее орбиту, размеры и яркость. По оценкам ученых, диаметр Farout составляет около 500 километров (треть от Плутона). Розоватый блеск ее поверхности, видимо, указывает на то, что она покрыта льдом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Космос, Астрономы, Ученые, Астрономия, Солнечная система, Плутон, Телескоп Subaru, Карликовая планета, Центр малых планет Международного астрономического союза, самый далекий объект Солнечной системы, Farout.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
02 Меган Маркл получила неприятное прозвище от членов королевской семьи
03 Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
05 День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вспышка гриппа в Одесской области: Умер годовалый ребенок
Вспышка гриппа в Одесской области: Умер годовалый ребенок
НБУ выпускает памятную монету посвященную Киеву
НБУ выпускает памятную монету посвященную Киеву
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь