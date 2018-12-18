Ученые сообщили о постепенном разрушении системы колец Сатурна

Новости науки: Система колец планеты может исчезнуть через 100 миллионов лет.

Ученые NASA подтвердили, что Сатурн теряет свои знаменитые кольца с максимально возможной скоростью, которая была определена с помощью данных, полученных аппаратами "Вояджер". Разрушение системы колец происходит из-за действия гравитации и магнитного поля планеты.

Отмечается, что исследователи предполагали, что "дождь из колец", который падает на поверхность планеты, приведет к исчезновению системы ее колец через 300 миллионов лет. Вместе с тем, данные, которые были получены станцией Cassini, показали, что материал колец падает на экватор планеты, что уменьшает срок их жизни на 200 миллионов лет.

С помощью инфракрасного излучения ученые определили количество материала, которое падает на планету. Исследователи выяснили, что кольца Сатурна сформировались 100 миллионов лет назад, при том, что возраст самой планеты составляет около четырех миллиардов лет. Примерно столько же понадобилось кольцу С на то, чтобы стать таким же, каким оно является сейчас. По мнению ученых, раньше оно обладало такой же плотностью, как и кольцо В.

"Нам повезло увидеть систему колец Сатурна, которая, похоже, находится в середине своей жизни. Но, если кольца временны, возможно, мы упустили возможность увидеть подобные структуры Юпитера, Урана и Нептуна", - заявил ведущий автор исследования Джеймс О'Донахью.