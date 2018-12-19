Ни одна корова не пострадала: Ученые смогли вырастить искусственный стейк

Новости науки: Искусственные стейки, неотличимые от настоящей говядины, будут доступны потребителям уже через пару лет.

До настоящего времени исследователям удавалось получать в лабораториях лишь небольшое количество мяса, да и то только в виде фарша, пригодного скорее для начинки пирожков или жарки котлет для гамбургеров, но приготовление целого стейка оказалось трудновыполнимой задачей.

Израильская компания по производству пищевых продуктов Aleph Farms объявила, что ей удалось вырастить из натуральных клеток коровы трёхмерную структуру для стейка, полностью имитирующую мышечную, соединительную и жировую ткани настоящей говядины.

Конечной целью компания является производство "стейков без убийств", которое не требует огромного количества воды, кормов и антибиотиков для крупного рогатого скота.

"Сделать пирожок или колбасу из клеток, выращенных вне животного, достаточно сложно, а теперь представьте себе, как трудно создать цельный мясной стейк", — сказал Дидье Тубиа, соучредитель и генеральный директор Aleph Farms.

"Мы превратили мечту в реальность, выращивая бифштекс в контролируемых условиях. Исходные продукты всё ещё относительно дороги, но технология, которую мы разработали, знаменует собой настоящий прорыв в производстве искусственного мяса, выращенного из клеток".

В качестве "затравки" для выращивания мяса, как правило, берут несколько клеток, извлечённых из живых животных, которые затем заставляют расти и делиться в лабораторных условиях.

Одним из препятствий на пути создания мяса в виде вырезки является организация взаимодействия различных типов клеток друг с другом таким образом, чтобы они смогли построить целостную структуру ткани.

Чтобы наращивать мышечные волокна, соединительные ткани и откладывать жир, команде исследователей нужно было найти необходимые питательные вещества и определить их оптимальные соотношения, чтобы имитировать естественный процесс роста.

В результате получился тонкий кусочек стейка, который можно приготовить примерно за одну минуту.

Шеф-повар Амир Илан из ресторана Paris Texas в Рамат-Гане в Израиле, который приготовил первое в мире блюдо из лабораторного стейка, сказал: "Этот продукт имеет великолепный вид и натуральную текстуру настоящего мяса".

"Для меня это был великий опыт — есть мясо, по виду и вкусу похожее на говядину, сознавая, что оно выращено без антибиотиков, и при этом не причинялось никакого вреда ни животным, ни окружающей среде".

"К тому же, мясо, вкусом которого вы можете наслаждаться, полезно и для вашего здоровья, и для здоровья планеты в целом".