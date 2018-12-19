Новый катализатор для получения водорода из воды сможет заменить собой платину

Новости науки: Новый недорогой катализатор расщепляет молекулы воды так же эффективно, как и платина.

Дешёвый катализатор для получения водорода из воды, созданный исследователями в Калифорнийского университета в Беркли, обладает такой же эффективностью как платиновый — являющийся на сегодняшний день самым лучшим, но при этом и самым дорогим катализатором.

Катализатор Jell—O состоит из листков карбида металла нанометровой толщины, и получается в процессе самосборки, использующем в своей основе желатин.

"Платина стоит дорого, и было желательно найти ей альтернативу, — говорит ведущий автор разработки Ливей Лин, являющийся профессором машиностроения. — Мы действительно используем в производстве Jell—O этот съедобный материал как основу, смешивая его с распространёнными соединениями, и получаем дешёвый катализатор для важной каталитической реакции".

Электрическое напряжение способно разрушить молекулу воды, с выделением кислорода и водорода, который может использоваться как источник энергии в водородных топливных элементах. Также водород может быть полезен для хранения энергии, получаемой от непостоянных возобновляемых источников, таких как солнце и ветер.

Но для этого недостаточно просто поместить электроды в сосуд с водой — такой прямолинейный способ крайне неэффективен. Уже 20 лет учёные ищут катализаторы, способствующие расщеплению воды электротоком, которые могут сделать этот процесс рентабельным в промышленном масштабе.

"Традиционный способ получения водорода из водяного пара приводит к образованию углекислого газа как побочного продукта, — говорит один из авторов работы, аспирант Сининг Жан. — В последнее десятилетие получило распространение электрокаталитическое получение водорода, отвечающее потребности снижения выбросов углекислого газа. Создание высокоэффективного и дешёвого катализатора для электролиза воды окажет большое влияние на экономику и общество".

Предложенный учёными рецепт создания катализатора весьма прост — они смешали в воде желатин и ионы металлов (молибдена, вольфрама или кобальта) и затем высушили эту смесь.

"Мы полагаем, что при высыхании происходит послойная самосборка желатина, — говорит Ливей Лин. — При этом ионы металлов также располагаются слоями, вместе с желатином, и эти листы придают Jell-O характерную зеркальную поверхность".

Нагревание до 600 градусов Цельсия запускает реакцию между ионами и атомами углерода в желатине, при этом образуются большие листки карбида металла нанометровой толщины. Избыток желатина выгорает.

Для проверки эффективности катализатор поместили в воду и пропустили через неё электрический ток. Самым эффективным оказался карбид молибдена, за ним шел карбид вольфрама и карбид кобальта, который хуже всех способен формировать тонкие слои. Добавка небольшого количества ионов кобальта к молибдену повышала производительность.

"Вполне возможно, что другие карбиды покажут ещё большую эффективность", — говорит Ливей Лин.

Двумерность катализатора является причиной его успеха. Дело в том, что вода должна контактировать с катализатором, и большая поверхностная площадь листков обеспечивает высокую производительность на единицу массы.

Простота этой технологии позволяет легко внедрить ее для производства катализатора в больших объёмах.

"Мы обнаружили, что эффективность этого катализатора очень близка к лучшим катализаторам из платины и углерода, которые являются своего рода "золотым стандартом" в данной области — и он сможет заместить платину".