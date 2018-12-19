Скачать
Среда, 19.12.2018
МВФ улучшил прогноз роста ВВП в Украине на следующие два года
МВФ улучшил прогноз роста ВВП в Украине на следующие два года
Помпео и Епифаний провели телефонный разговор
Помпео и Епифаний провели телефонный разговор
Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса
Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса
Главную елку страны зажгут 19 декабря: В КГГА рассказали о плане мероприятий
Главную елку страны зажгут 19 декабря: В КГГА рассказали о плане мероприятий

Новый катализатор для получения водорода из воды сможет заменить собой платину

Новый катализатор для получения водорода из воды сможет заменить собой платину
05:22 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: gearmix

Новости науки: Новый недорогой катализатор расщепляет молекулы воды так же эффективно, как и платина.

Дешёвый катализатор для получения водорода из воды, созданный исследователями в Калифорнийского университета в Беркли, обладает такой же эффективностью как платиновый — являющийся на сегодняшний день самым лучшим, но при этом и самым дорогим катализатором.

Катализатор Jell—O состоит из листков карбида металла нанометровой толщины, и получается в процессе самосборки, использующем в своей основе желатин.

"Платина стоит дорого, и было желательно найти ей альтернативу, — говорит ведущий автор разработки Ливей Лин, являющийся профессором машиностроения. — Мы действительно используем в производстве Jell—O этот съедобный материал как основу, смешивая его с распространёнными соединениями, и получаем дешёвый катализатор для важной каталитической реакции".

Электрическое напряжение способно разрушить молекулу воды, с выделением кислорода и водорода, который может использоваться как источник энергии в водородных топливных элементах. Также водород может быть полезен для хранения энергии, получаемой от непостоянных возобновляемых источников, таких как солнце и ветер.

Но для этого недостаточно просто поместить электроды в сосуд с водой — такой прямолинейный способ крайне неэффективен. Уже 20 лет учёные ищут катализаторы, способствующие расщеплению воды электротоком, которые могут сделать этот процесс рентабельным в промышленном масштабе.

"Традиционный способ получения водорода из водяного пара приводит к образованию углекислого газа как побочного продукта, — говорит один из авторов работы, аспирант Сининг Жан. — В последнее десятилетие получило распространение электрокаталитическое получение водорода, отвечающее потребности снижения выбросов углекислого газа. Создание высокоэффективного и дешёвого катализатора для электролиза воды окажет большое влияние на экономику и общество".

Предложенный учёными рецепт создания катализатора весьма прост — они смешали в воде желатин и ионы металлов (молибдена, вольфрама или кобальта) и затем высушили эту смесь.

"Мы полагаем, что при высыхании происходит послойная самосборка желатина, — говорит Ливей Лин. — При этом ионы металлов также располагаются слоями, вместе с желатином, и эти листы придают Jell-O характерную зеркальную поверхность".

Нагревание до 600 градусов Цельсия запускает реакцию между ионами и атомами углерода в желатине, при этом образуются большие листки карбида металла нанометровой толщины. Избыток желатина выгорает.

Для проверки эффективности катализатор поместили в воду и пропустили через неё электрический ток. Самым эффективным оказался карбид молибдена, за ним шел карбид вольфрама и карбид кобальта, который хуже всех способен формировать тонкие слои. Добавка небольшого количества ионов кобальта к молибдену повышала производительность.

"Вполне возможно, что другие карбиды покажут ещё большую эффективность", — говорит Ливей Лин.

Двумерность катализатора является причиной его успеха. Дело в том, что вода должна контактировать с катализатором, и большая поверхностная площадь листков обеспечивает высокую производительность на единицу массы.

Простота этой технологии позволяет легко внедрить ее для производства катализатора в больших объёмах.

"Мы обнаружили, что эффективность этого катализатора очень близка к лучшим катализаторам из платины и углерода, которые являются своего рода "золотым стандартом" в данной области — и он сможет заместить платину".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Химия, Платина, Водород, Катализатор, Расщепление воды.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении
03 "Подарок Святого Николая": Президент присоединился к акции для участников АТО
04 Отопление для херсонцев подорожает на 25%
05 Зарплата преподавателей вузов вырастет на 20%
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
Будут ли переносить празднование Рождества в Украине
Премьер Бельгии уходит в отставку
Премьер Бельгии уходит в отставку
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь