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Среда, 19.12.2018
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Ученая высчитала точную дату конца света

Ученая высчитала точную дату конца света
17:36 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: из открытых источников

Новости науки: Специалист по исследованию истории Ватикана сделала заявление.

Итальянский художник Леонардо да Винчи предсказал конец света 4006-го. Это выяснила специалист по исследованию истории Ватикана Сабрина Сфорца Галиция. 

Исследовательница проанализировала символы и знаки на холсте "Тайная вечеря". Сфорца Галиция обратила внимание на определенный символизм полотна – 24 буквы латинского алфавита обозначают 24 часа в сутках. Кроме этого, есть акцент автора на цифре 3 – три окна, три группы апостолов и так далее.

С помощью знаков Зодиака она выяснила дату конца света – 21 марта 4006-го. В этот день начнется Всемирный потоп, который продлится до 1 ноября того же года. Согласно прогнозу, человечество тогда погибнет.

Напомним, ранее ученые сделали невероятный вывод о том, как погибнет Земля. А в середине прошлого года ученые заявили, что через 50 тысяч лет на Земле наступит новый ледниковый период.

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Исследование, Ученые, Прогноз, Конец света, Дата.
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