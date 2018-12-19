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Зонд New Horizons совершит близкий подлет к объекту в Поясе Койпера
Зонд New Horizons совершит близкий подлет к объекту в Поясе Койпера

Зонд New Horizons совершит близкий подлет к объекту в Поясе Койпера

Зонд New Horizons совершит близкий подлет к объекту в Поясе Койпера
19:37 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости науки: Исследователи не обнаружили никаких препятствий для сближения с Ultima Thule.

Аппарат New Horizons получил разрешение на совершение сближения с объектом Ultima Thule, который располагается в Поясе Койпера. Как сообщается на сайте миссии, аппарат сблизится с объектом 1 января 2019 года и пролетит на расстоянии 3,5 тысяч километров от его поверхности.

Отмечается, что на протяжении трех недель ученые под руководством Алана Стерна изучали данные, полученные аппаратом, в поисках возможных небольших спутников или колец вокруг Ultima Thule. Поскольку подобных объектов обнаружено не было, аппарат получил разрешение максимально сблизиться со своей новой целью. New Horizons пролети мимо нее на скорости 50,7 тысяч километров в час.

Для того, чтобы удостовериться в отсутствии любых помех, с которыми аппарат может столкнуться, исследователи использовали самую мощную камеру Long Range Reconnaissance Imager (LORRI), которая установлена на New Horizons. Если бы ученые заметили присутствие колец или спутников, они бы изменили траекторию движения аппарата и он бы пролетел в три раза дальше от поверхности Ultima Thule, что повлияло бы на качество полученной информации.

New Horizons — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона.

Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в 2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15—17 лет.

Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли). Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра около Юпитера.

Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км) 14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. Однако существовала вероятность, равная 0,01%, что New Horizons может быть потерян из-за столкновения с частицами космической пыли и более крупными телами. После принятия "звонка" от межпланетной станции, ученые убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.

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Космос, Зонд, Объект, Пояс Койпера, New Horizons, Зонд New Horizons, Ultima Thule, подлет.
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