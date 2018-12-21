Назначен первый штраф за "нелегальный" запуск спутников

Новости науки: Штраф выдали за нелегальный запуск спутника swarm Американская Федеральная комиссия по связи.

Компания Swarm Technologies выплатит 900 тысяч долларов за несанкционированное выведение на орбиту четырех наноспутников.

Американская Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) сообщает о наложении штрафа в 900 тысяч долларов на компанию Swarm Technologies за "нелегальное" выведение на орбиту космических аппаратов. "Несанкционированное развертывание и использование спутников ведет к повышенному риску столкновений на орбите и сбоев в работе систем радиосвязи, подвергая угрозе работу критически важных коммерческих и государственных аппаратов", — подчеркивается в пресс-релизе FCC.

Компания Swarm Technologies основана в 2017 году и ведет разработку флотилии наноспутников для создания новой глобальной системы связи. В проект инвестировал ряд американских государственных организаций, включая NASA, Военно-морской флот и Национальный научный фонд (NSF). В январе 2018 года Swarm запустила в космос четыре аппарата, не получившие одобрения FCC: комиссия сочла зонды слишком миниатюрными и сложными для отслеживания. Тем не менее в марте спутники обнаружились уже на орбите. Начавшееся разбирательство обнаружило и другие нарушения, допущенные инженерами и руководством компании. Так, они проводили испытания систем связи между поднятым в стратосферу шаром и движущимся автомобилем, не получив требуемого для этого разрешения от FCC.

Все это не могло не закончиться наложением санкций — и штраф, объявленный FCC, выглядит вполне справедливой мерой. По словам основательницы Swarm Сары Спангело (Sara Spangelo), нынешнее решение комиссии по связи справедливо и в целом отражает поддержку, которую получает компания со стороны FCC. В самом деле, несмотря на разбирательство, компания успела получить уже официальное разрешение комиссии и за ноябрь-декабрь 2018 года отправит на орбиту еще несколько наноспутников.