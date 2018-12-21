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Телескоп ALMA сделал снимок самой яркой кометы 2018 года
Телескоп ALMA сделал снимок самой яркой кометы 2018 года

Телескоп ALMA сделал снимок самой яркой кометы 2018 года

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Телескоп ALMA сделал снимок самой яркой кометы 2018 года
19:23 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: almaobservatory.org

Новости науки: Телескоп ALMA отправил на Землю снимок кометы, которая пролетела на минимальном расстоянии от Земли 16 декабря.

Астрономы с помощью телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) смогли в мельчайших подробностях рассмотреть комету 46P/Виртанена, которая стала самым ярким подобным объектом в этом году. Обсерватория, наблюдения были проведены 2 декабря, а 16 декабря комета максимально сблизилась с Землей, подойдя на расстояние 11,4 миллиона километров.

В ходе наблюдений, проведенных с помощью ALMA, задачей исследователей было исследование распределения молекул цианистого водорода, что должно было помочь узнать больше о внутренней части комы кометы. В результате исследователи заметили компактный регион газа и диффузную и несколько ассиметричную форму комы.

Кроме того, исследователи провели наблюдение за более комплексными молекулами 9 декабря, когда комета находилась на расстоянии 13,6 миллиона километров от Земли.

Впервые комета 46P/Виртанена была замечена в 1948 году, она совершает оборот вокруг Солнца за 5,4 года. Исследователи отмечают, что ее все еще можно заметить невооруженным глазом.

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Земля, Космос, Астрономы, Телескоп, Снимок, Исследователи, Комета, Alma.
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