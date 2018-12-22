Ученые обнаружили на Марсе уникальный кратер с водяным льдом

Новости науки: Кратер Королева заполнен водяным льдом, который не тает круглый год, вследствие формирования "ледяной ловушки".

Орбитальный аппарат Mars Express, который уже 15 лет вращается вокруг Марса, передал на Землю впечатляющей красоты снимок 82-километрового кратера Королева. Снимок был опубликован в интернете Европейским космическим агентством в честь юбилея своего космического аппарата.

Огромный кратер расположен в районе, известном как Олимпия Ундеа (Olympia Undae) – он окружает северную полярную шапку планеты. Особенностью кратера является то, что он заполнен водяным льдом, который не тает круглый год, вследствие "ледяной ловушки" на самом дне.

Дно кратера уходит вниз на два километра, оттуда поднимается ледяной купол, чья толщина составляет 1,8 километра, а диаметр — 60 километров. Когда воздушные потоки опускаются к вершине купола, они охлаждаются – этот слой воздуха действует словно изолятор, защищающий ледяную глыбу от тепла и таяния.

Кратер Королева впервые был найден в 1973 году в ходе космической программы NASA "Маринер". Назван он в честь основоположника ракетно-космической техники Сергея Павловича Королева.

Чтобы составить такой подробный и красивый фотоснимок, понадобилось сделать пять заходов зонда над кратером, запечатлеть его на специальную фотокамеру High Resolution Stereo Camera (HRSC), а затем вручную собрать полную композицию.