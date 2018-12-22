Ученым удалось превратить клетки крови в стволовые клетки нервной системы

Новости науки: Ученые из Немецкого центра исследования рака создали индуцированными стволовыми клетками нервной пластинки.

Ученые из Немецкого центра исследования рака в Хайдельберге перепрограммировали клетки крови человека и фибробласты в стволовые клетки нервной системы гомогенного типа. Работа опубликована в журнале Cell Stem Cell.

В 2006 году японский ученый Синъя Яманака (Shinya Yamanaka) впервые получил индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS-клетки) - стволовые клетки, образованные из иных клеток путем эпигенетического перепрограммирования. Важность его открытия заключалась в том, что iPS-клетки имели свойства, идентичные эмбриональным стволовым клеткам. Он показал, что для их выведения необходимо только четыре генетических фактора. В 2012 году за это исследование он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Для немецких биологов это открытие стало особенно важным, потому что в Германии создание эмбриональных стволовых клеток человека запрещено, рассказал главный автор статьи Андреас Трумпп (Andreas Trumpp). Он отметил, что другие исследователи уже превращали клетки соединительной ткани в нервные клетки-предшественники (нейробласты), но их свойства не годились для терапевтических целей: "Зачастую то была гетерогенная смесь различных типов клеток, которая не могла существовать внутри организма".

Немецкие исследователи, как и Яманака, использовали четыре генетических фактора, но совершенно другие - специфичные для их процесса перепрограммирования. Получившиеся клетки относятся к гомогенному типу клеток. По словам авторов, они напоминают стволовые клетки нервной системы, которые образуются во время эмбрионального развития. Это значит, что в дальнейшем они могут стать основой для восстановительной терапии.

Схематичное отображение процесса перепрограммирования и превращения в различные виды ткани / ©Cell Stem Cell

Исследователи сообщают, что индуцированные стволовые клетки нервной пластинки (iNBSCs) способны развиваться в двух направлениях. С одной стороны, это путь к нейронам и глиальным клеткам, с другой - образование клеток периферической нервной системы. Таким образом, донором для восстановления поврежденной нервной системы в будущем может быть сам пострадавший.