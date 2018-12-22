NASA опубликовало фото астероида, приблизившегося к Земле

Новости науки: NASA сообщило о приближении к нашей планете астероида 2003 SD220.

Астрономы получили снимок астероида 2003 SD220, который подойдет на минимальное расстояние к Земле 22 декабря. Как сообщается на сайте NASA, астероид приблизится к нашей планете на расстояние 2,9 миллиона километров.

Отмечается, что это будет максимальное сближение небесного тела с Землей за последние 400 лет. В следующий раз так близко к нашей планете астероид подойдет только в 2070 году.

Снимки небесного тела были получены 15-17 декабря, исследователям удалось установить, что оно совершает оборот вокруг своей оси за 12 дней. Отмечается, что длина астероида составляет 1,6 километра.