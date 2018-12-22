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Ученые создали вакцину против вируса Зика

Ученые создали вакцину против вируса Зика
21:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки: Бельгийские ученые протестировали недавно созданную вакцину против вируса Зика.

Сотрудники Льовенського католического университета в Бельгии разработали новую вакцину против вируса Зика, которая призвана предотвратить возникновение микроцефалии и других серьезных заболеваний у еще не рожденных детей.

Профессор бельгийского университета Йохан Нейтс и его коллеги утверждают, что использовали лекарства против желтой лихорадки. Вирус желтой лихорадки тесно связан с вирусом Зика и передается через тех же комаров.

Ученые заменили часть генетической информации препарата от желтой лихорадки соответствующим кодом вируса Зика. Для создания лекарств исследователи использовали особую технологию, которая позволяет производить его в ферментерах. Другое преимущество заключается в том, что вакцина остается стабильной даже при высоких температурах, что позволяет использовать ее в самых отдаленных уголках тропических и субтропических районов.

"Мы протестировали вакцину на беременных мышах. Сначала самкам вводился препарат, а после того, как эти мыши забеременели, их плацента заражалася вирусом Зика. Во время наблюдений мы обнаружили, что вакцинированные матери развивались нормально, а вирус не переходил на их мозг или другие органы", - рассказывает ученый.

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Вакцина, Ученые, Вирус, Лекарство, Вирус зика.
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