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Ученые установили, какие возрастные группы наиболее уязвимы к проблеме одиночества

Ученые установили, какие возрастные группы наиболее уязвимы к проблеме одиночества
21:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости науки: Ученые выяснили, что одиночество убивает не только стариков.

Психологи уже давно знают, что одиночество ведет к целому ряду психических и соматических заболеваний. Но ранее считалось, что эта опасность угрожает в основном людям в пожилом и старческом возрасте.

И вот теперь выясняется, что проблема одиночества вовсе не является исключительно уделом стариков, передает Би-би-си.

Есть по крайней мере три пиковых периода в жизни человека, когда он может чувствовать себя одиноким и особенно несчастным - в возрасте между 25 и 30 годами, после 50 лет и после 80 лет.

Группа американских исследователей во главе с гериатром и нейропсихиатром Дилипом Джесте из университета Сан-Диего проанализировала данные о состоянии психического и физического здоровья 340 жителей графства Сан-Диего в возрасте от 27 лет до 101 года. Они пришли к выводу, что одиночество является наиболее серьезной опасностью для людей в возрасте 80 лет и старше, но и более молодые люди сталкиваются с этой проблемой.

Ученые не могут с полной уверенностью назвать причину этого явления, но предполагают, что оно связано с уровнем стрессов, характерных для этих возрастных групп.

"Люди старше 25 лет часто проходят через период принятия важных решений, которые определяют ход всей дальнейшей жизни. Очень часто стресс, связанный с этим, основан на зависти к сверстникам и чувстве вины за неправильно принятое решение", - говорит Дилип Джесте.

По его словам, таким стрессом у людей старше 50 лет может быть "кризис среднего возраста", когда человек начинает сознавать свою смертность. В очень пожилом возрасте люди сталкиваются с такими стрессами, как резкое ухудшение здоровья, появление признаков деменции, утрата близких и друзей. Эти тревожные результаты могут оказать серьезное воздействие на развитие геронтологии и психологии в целом.

Они фокусируют внимание исследователей на пока что мало известном соотношении между психическими стрессами разных видов и психическими и соматическими состояниями.

Интересно, что это же исследование выявило и неожиданный позитивный момент. Оказалось, что те люди, которые обладают высоким интеллектуальным и социокультурным уровнем, гораздо меньше страдают от одиночества. Очевидно, они способны вырабатывать поведенческие стратегии, которые помогают им противостоять стрессам - это способность к сопереживанию, стремление культивировать социальные связи, склонность к размышлениям и рефлексии.

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Все по теме:

Ученые, Одиночество, Психические заболевания, Психосоматика, Дилип Джесте.
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