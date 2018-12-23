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Ученые опубликовали снимок космического &quot;рождественского венка&quot;
Ученые опубликовали снимок космического "рождественского венка"

Ученые опубликовали снимок космического "рождественского венка"

Ученые опубликовали снимок космического &quot;рождественского венка&quot;
06:56 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay

Новости науки: В центре снимка разместилась звезда RS Кормы.

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок космического "рождественского венка", образованного сияющими огнями и газом. Как сообщается на сайте NASA, в центре снимка расположилась звезда RS Кормы. Звезда в 10 раз массивнее Солнца и в 200 раз больше.

Звезда вспыхивает и гаснет в течение шестинедельного цикла. Она является одной из самых ярких звезд класса цефеид, ее яркость больше солнечной в 1500 раз.

"Хабблу" удалось снять серию вспышек света в туманности, которая окружает звезду. Несмотря на то, что вспышки света путешествуют со скоростью, которая позволяет преодолеть расстояние от Земли до Луны за секунду, туманность достаточно велика для того, чтобы свет можно было поймать во время путешествия по ней.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Хаббл, Рождественский венок, RS Кормы.
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