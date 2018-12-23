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Археологи нашли странную гигантскую пирамиду в Индонезии

Археологи нашли странную гигантскую пирамиду в Индонезии
13:06 Сегодня Телеграф unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки: Здесь под пологом тропических джунглей на обширной гряде холмов расположен, по мнению ученых, гигантский по размерам храмовый комплекс.

На ежегодном заседании Американского геофизического союза, которое состоялось в Вашингтоне, группа индонезийских археологов выступила с удивительным сообщением. В течение семи лет они вели раскопки и дистанционные измерения в районе горы Гунунг-Паданг на западе Явы.

Здесь под пологом тропических джунглей на обширной гряде холмов расположен, по мнению ученых, гигантский по размерам храмовый комплекс. Впервые он был обнаружен голландскими колонизаторами в начале ХХ века, но никто до сих пор не предполагал, что это может оказаться крупнейшим памятником мегалитической культуры в Юго-Восточной Азии, а возможно, и в мире.

Далеко не все согласны с выводами индонезийских археологов о датировке этих массивных сооружений. Те считают, что самый глубокий культурный слой храмового комплекса был высечен из базальта от 10 до 28 тыс. лет назад.

В дальнейшем на протяжении тысячелетий поверх его создавались различные постройки, которые совместно образовали скрытую под землей пирамидальную структуру. "Наши исследования указывают, что эта структура занимает не только вершину холма, но охватывает 15 гектаров его склонов", - говорится в сообщении индонезийских археологов.

Во главе группы исследователей стоит геофизик Данни Хилман Натавиджаджа из Индонезийского института наук. Он считает, что найден древний храмовый комплекс, но с ним согласны далеко не все археологи. Выводы Натавиджаджи и его коллег вызвали ожесточенные споры среди индонезийских археологов. Пока что они остаются неподтвержденными, но если это произойдет, то можно будет говорить о крупнейшем археологическом открытии последних десятилетий.

Еще ниже расположен третий слой, уходящий на глубину до 15 м. Он содержит крупные пустоты или камеры, многие из которых завалены обломками.

Четвертый, самый нижний, слой был, видимо, базальтовым основанием всего комплекса, но его также касались руки неизвестных строителей в доисторический период.

Данные радиоизотопного анализа свидетельствуют, что первый слой имеет давность 3500 лет, второй сформировался около 8 тыс. лет назад, а третий имеет возраст от 9500 до 28 тыс. лет.

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Исследование, Индонезия, Археология, Наука, Находка, Пирамида.
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