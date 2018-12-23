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Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва

Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва

Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
20:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки: Ученые из Австралии нашли газовое облако, не затронутое тяжелыми элементами взорвавшихся звезд со времен ранней Вселенной.

Астрономы из Обсерватории Кека на Мануакеа (Гавайи) совершили невероятное открытие. Они обнаружили редкую реликтовую галактику из древней Вселенной - "ископаемое облако" газа, появившееся примерно во времена Большого взрыва. Исследование описано в статье, опубликованной в базе препринтов arXiv.org и которая позже будет опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Необычное открытие может предоставить новую информацию о происхождении Вселенной и ее раннем составе, включая то, почему некоторые звезды и галактики сформировались из газов, а другие - нет.

Группой ученых руководили Фред Роберт и Майкл Мерфи из Суинбернского технологического университета в Мельбурне. "Куда бы мы ни смотрели, повсюду во Вселенной газ загрязнен остатками тяжелых элементов от взорвавшихся звезд, - утверждает Роберт в заявлении, опубликованном на веб-сайте Обсерватории Кека. - Но это непосредственное облако кажется нетронутым, незагрязненным звездами даже спустя полтора миллиарда лет после Большого взрыва".

Команда использовала два спектрометра в Обсерватории Кека - можете считать их экстремально чувствительными сложными камерами, - которые ранее были задействованы для обнаружения экзопланет. Астрономы заметили "ископаемое облако" благодаря расположенному за ним невероятно яркому квазару - небесному телу, испускающему огромные количества энергии.

Судя по показаниям спектрометра, облако имеет крайне низкую плотность, вследствие чего исследователи пришли к выводу, что это "настоящий реликт Большого взрыва". Другими словами, оно осталось практически нетронутым частицами взорвавшихся звезд, наполняющих все остальные области галактики.

Благодаря этому непосредственному открытию в будущем может быть найдено больше "ископаемых облаков". Первые такие объекты астрономы случайно обнаружили в 2011 году.

"Теперь появилась возможность обозревать такие ископаемые реликты Большого взрыва, - говорит Мерфи. - Это поможет нам понять, насколько они редки и почему какая-то часть газа формировала звезды и галактики в ранней Вселенной, а какая-то - нет".

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Все по теме:

Космос, Астрономы, Ученые, Большой взрыв, Газовое облако, Ранная вселенная.
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