Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва

Астрономы из Обсерватории Кека на Мануакеа (Гавайи) совершили невероятное открытие. Они обнаружили редкую реликтовую галактику из древней Вселенной - "ископаемое облако" газа, появившееся примерно во времена Большого взрыва. Исследование описано в статье, опубликованной в базе препринтов arXiv.org и которая позже будет опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Необычное открытие может предоставить новую информацию о происхождении Вселенной и ее раннем составе, включая то, почему некоторые звезды и галактики сформировались из газов, а другие - нет.
Группой ученых руководили Фред Роберт и Майкл Мерфи из Суинбернского технологического университета в Мельбурне. "Куда бы мы ни смотрели, повсюду во Вселенной газ загрязнен остатками тяжелых элементов от взорвавшихся звезд, - утверждает Роберт в заявлении, опубликованном на веб-сайте Обсерватории Кека. - Но это непосредственное облако кажется нетронутым, незагрязненным звездами даже спустя полтора миллиарда лет после Большого взрыва".
Команда использовала два спектрометра в Обсерватории Кека - можете считать их экстремально чувствительными сложными камерами, - которые ранее были задействованы для обнаружения экзопланет. Астрономы заметили "ископаемое облако" благодаря расположенному за ним невероятно яркому квазару - небесному телу, испускающему огромные количества энергии.
Судя по показаниям спектрометра, облако имеет крайне низкую плотность, вследствие чего исследователи пришли к выводу, что это "настоящий реликт Большого взрыва". Другими словами, оно осталось практически нетронутым частицами взорвавшихся звезд, наполняющих все остальные области галактики.
Благодаря этому непосредственному открытию в будущем может быть найдено больше "ископаемых облаков". Первые такие объекты астрономы случайно обнаружили в 2011 году.
"Теперь появилась возможность обозревать такие ископаемые реликты Большого взрыва, - говорит Мерфи. - Это поможет нам понять, насколько они редки и почему какая-то часть газа формировала звезды и галактики в ранней Вселенной, а какая-то - нет".