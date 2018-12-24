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Понедельник, 24.12.2018
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Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли

Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
06:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости науки: Илон Маск отметил успехи Китая в развитии космической отрасли.

Предприниматель Илон Маск в воскресенье отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

"Поразительный прогресс Китая в космосе. Впервые Китай обогнал США по числу орбитальных запусков", — заявил Маск.

Ранее предприниматель также выразил восхищение конструкцией российского двигателя РД-180, который используется на американской ракете-носителе Atlas V.

23 декабря американская компания SpaceX, главой которой является Илон Маск, вывела на орбиту первый аппарат из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США. В апреле 2016 года SpaceX получила право вывести в космос первый GPS III, контракт предусматривает запуск еще четырех подобных навигационных спутников.

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Китай, США, Космос, Илон Маск.
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