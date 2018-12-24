Мифы и факты о радиации

Новости науки: Радиация – одна из тем, с которой связано множество неверных представлений.

Сколько раз вы записывались на прием к рентгенологу, опасаясь "убийственной дозы радиации"?

Для рожденного во второй половине XX века человека слово "радиация" — одно из самых страшных. И неудивительно, ведь за спиной у человечества как минимум несколько ужасных связанных с радиацией катастроф, произошедших в относительно короткий (по меркам истории) период.

Самую большую опасность для людей представляют альфа-, гамма- и бета-частицы. Радиация может проникнуть в организм самыми разными способами: через пищу, дыхание или, например, касание радиоактивных предметов. Попадающие в организм дозы радиации разрушают клетки организма, при этом эффективного лечения от сильнейших доз радиации на сегодня нет.

В силу вышеперечисленного вокруг радиации сформировалось немыслимое число мифов. И некоторые из них сами по себе могут нанести вред здоровью.