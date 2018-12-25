Помпеи продолжают удивлять: новые находки археологов

Новости науки: Уничтоженный вулканом город снова преподносит сюрпризы ученным.

Группе археологов удалось обнаружить конюшню древнеримского офицера с останками нескольких лошадей при проведении очередных раскопок в Помпеях.

Город был уничтожен вследствие извержения вулкана Везувий в 79 году н.э., но несмотря на это найденная конюшня достаточно хорошо сохранилась.

Археологи сумели раскопать окаменевшие останки запряженной лошади. Рядом с специалисты обнаружили и седло.

По словам главы археологического парка Помпеи Массимо Осанны, конюшня, вероятнее всего, находилась на вилле одного из высокопоставленных древнеримских офицеров (возможно, даже генерала).

В конюшне археологи также нашли останки еще двух или трех лошадей. Ученые определили, что лошади погибли во время извержения Везувия: животные задохнулись из-за горячего воздуха и вулканического пепла.

Древняя вилла расположена в очень красивом месте и с ее террас открывается вид на Неаполитанский залив и остров Капри.

Раскопки в Помпеях ведутся еще с начала 1900-х годов.